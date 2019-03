Ramoninkadun suosittu kevytväylä suljetaan ensi viikolla – sulku voi kestää siltavalitusten takia pitkäänkin

Tourulassa sijaitsevan Ramoninkadun kevyen liikenteen väylä suljetaan ensi viikolla, kun Vaajakosken moottoritien alkuosaan rakennetaan tilapäinen työmaaliittymä Rikosseuraamuslaitoksen kampuksen (RISE-kampus) rakentamista ja sen työmaa-ajoa varten.

Työmaaliikenteen on ajettava Ramoninkadun kevyen liikenteen väylän yli, joten Ramoninkatu pitää sulkea.

Ramoninkadun nykyinen silta ei ole kestä raskasta kalustoa. Vanhan sillan kohdalle rakennetaan uusi silta ja katu kunnostetaan myös ajoneuvoliikennettä varten. Siihen asti kunnes uusi silta on valmis, tilapäinen työmaaliittymä on käytössä.

– On vaikea arvioida, kuinka pitkään kevyen liikenteen väylä on poikki. Vanhan sillan tilalle rakennetaan uusi, mutta luvista on tehty valituksia, jotka viivyttävät hanketta. Pahimmillaan tie on kiinni vielä kun vankila on jo toiminnassa, mutta joka tapauksessa varmaan ainakin kesän yli, viherrakennuttaja Timo Mattila Jyväskylän kaupungilta arvioi.

Kevyt liikenne siirtyy Tourulassa Vapaudenkadulle. Ramoninkatu on hyvin suosittu reitti, kun se ei kulje aivan vilkkaan autotien vartta kuten Vapaudenkatu.

Vaajakosken moottoritien alkuun sijoittuva tilapäinen liittymä aiheuttaa liikennemuutoksia myös autoliikenteelle. Moottoritien alkupäähän jää autoilijoiden käyttöön vain vasen kaista Vaajakosken suuntaan ajettaessa. Oikea kaista tulee työmaaliikenteen käyttöön. Lisäksi keskustan suunnalta Vaajakosken moottoritielle kääntyville autoille tulee väistämisvelvollisuus.