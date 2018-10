Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula iloitsee siitä, että sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista eli sotu-hanketta valmistellaan laajemmalla pohjalla kuin sote-uudistusta, kolmikannassa. Lisäksi mukana ovat kaikki eduskuntapuolueet.

Uudistuksille löytyy kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä, perustuslaki. Se tulee määrittämään uudistuksen sisältöä.

– On rehellistä todeta, että on minimiturva, joka turvataan perustuslaissa. Se on kova ydin, jonka osalta ei käydä vastikkeellinen/vastikkeeton-keskustelua, sanoo sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista pohtivan Toimi-hankkeen vetäjä, valtiosihteeri Paula Lehtomäki (kesk.).

Lehtomäen mukaan erilaiset kannustavuuselementit ovat sen sijaan asioita, joita voidaan "säätää". Hän myös muistuttaa hankkeen laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Valmistelussa on lähdetty liikkeelle siitä, että sotu-uudistus olisi tehty Suomessa vuonna 2030.

– Olemme ottaneet tässä noin 10 vuoden aikajänteen, koska lainsäädäntökokonaisuus on kaikkiaan niin monimutkainen. Lisäksi, kun puhutaan ihmisten sosiaaliturvasta, muutokset eivät voi astua voimaan ihan yllättäen.

Rikkonainen turva

Toimi-hankkeen tavoitteena on löytää suuntaviivat sosiaaliturvan perinpohjaiseksi uudistamiseksi. Keskeistä on, että työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin jättää työtilaisuus käyttämättä.

Projektipäällikkö Liisa Heinämäki kertoo, että seurantaryhmän varsin yksituumaisesti todenneen, että nykyinen sosiaaliturva on rikkonainen ja se on pakko koostaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä saada se yksinkertaisemmaksi.

– Toinen asia, joka tulee ohjaamaan uudistusta, on turvajärjestelmä. Nykyinen järjestelmä perustuu leikkauksiin ja rangaistuksiin. Nyt on tahtotila, että siirrytään rankaisevasta linjasta kohti palkitsevaa.

Rahaa aiempaa enemmän

Koivula korostaa kokonaisuuden merkitystä, on katsottava koko hyvinvointiyhteiskunnan arkkitehtuuria. Koivulan mukaan mediasta saadaan aika ajoin lukea, kuinka ihminen on joutunut ahdinkoon saatuaan Kelasta kielteisen päätöksen. Ongelma ei kuitenkaan ole Kelassa vaan koko systeemissä. Nyt on luotava kokonaisuus, joka palvelee tulevaisuuden tarpeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien mukaan Suomen sosiaaliturvan menot olivat vuonna 2016 yli 69 miljardia euroa, ja Kansaneläkelaitoksen eli Kelan vastuulla olevien etuuksien menot olivat viime vuonna lähes 15 miljardia euroa. Suurin kuluerä tulee eläkkeistä.

Koivulan mukaan rahaa on kuitenkin nyt aika paljon enemmän käytössä kuin aiemmin, joten se ei ole ongelma, jos katsotaan kokonaisuutta.

– 1970-luvulla oli vähemmän rahaa käytössä kuin nyt.

Ihmisellä useita rooleja

Koivulan mukaan nykyisen sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu niin, että ihminen on yhdessä roolissa koko ajan. Jatkossa ihmisellä on useita roolia. Nyt lähinnä nuoret ovat koulun penkillä, jatkossa koulutus on jatkuvaa. Työn iso murros antaa mahdollisuuden tehdä parempaa hyvinvointivaltiota.

Koivulan mukaan vuosikymmenten saatossa on syntynyt sirpaleinen, jäykkä ja vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus, joten kokonaisuutta on muutettava.

Heinämäen mukaan säästöt eivät ole olleet mielessä, kun sotu-uudistusta on raamitettu. Valtiontalouden kehitys on kuitenkin asettanut työlle pohjan. Ensisijaisesti uudistuksessa ajatellaan sitä, miten koko etuusjärjestelmä on Suomessa rakennettu ja millainen sen pitäisi olla tulevaisuudessa, muuttuneessa maailmassa.

– Meidän ei pidä ajatella, että sosiaaliturva on jotain, millä korjataan niitä epäonnisia tilanteita, joihin ihmiset ovat joutuneet, sanoo Heinämäki.

Myös Lehtomäki sanoo, etteivät säästöt ole tavoitteena, mutta pitää huomioida julkisen talouden kestävyys.

– Jos ei pystytä muuttamaan kokonaisarkkitehtuuria siten, että se istuu tulevaisuuden todellisuuteen, rahat loppuvat.

– Jos halutaan olla paras, se ei tarkoita sitä, ettei mihinkään saisi koskea, Koivula sanoo.

Kolme mallia

Perusturvan ja toimeliaisuuden Toimi-hankkeessa selkeytetään näkemyksiä Sosiaaliturva 2030 -ratkaisuista seuraavan hallituksen päätöksenteon ja työn tueksi. Hankkeessa on parhaillaan valmistelussa kolme erilaista mallia, jolla sosiaaliturvaa voisi Suomessa uudistaa.

Eroja mallien väliltä löytyy muun muassa siitä, painotetaanko tuen saannissa perheitä vai yksittäisiä ihmisiä, kuinpa paljon tulotasot vaikuttavat etuuksiin ja ovatko etuudet vastikkeellisia vai eivät. Vastikkeellisuus tarkoittaa käytännössä sitä, miten aktiivinen kansalaisen täytyy olla saadakseen rahaa tai ylläpitääkseen tuen tason ennallaan.

1. Perhe ja työ

Tämä vaihtoehto on perheen roolia ja yksinkertaistamista painottava Takuuturva. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää perusturvaa eri elämäntilanteissa ja turvata perustoimeentulo tilanteissa, joissa ei ole oikeutta työ- ja vakuutusperusteiseen turvaan.

Mallissa yhdistettäisiin esimerkiksi työmarkkinatuki ja toimeentulotuen perusosa yhteen. Tuen määrä laskisi sitä mukaa, kun kotitalouden tulot kasvavat. Etuuden suuruuteen vaikuttaisi se, onko henkilö käytettävissä työllistämistoimia varten vai ei.

2. Työ ja osaaminen

Tässä vaihtoehtona on työllistymistä ja osaamista palveluilla vahvistava sosiaaliturva. Tavoitteena on työikäisen väestön sosiaaliturvan ja palveluiden kattava uudistaminen työhön ja osaamisen kehittämiseen vahvasti kannustavaksi.

Tässä työllisyyden vahvistamiseen tähtäävässä mallissa keskitytään niihin toimiin, jotka vähentävät työttömyyttä. Muun muassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa laskettaisiin nykytasosta.

3. Osallistuminen ja omat valinnat

Tässä mallissa keskiössä on osallistumiseen kannustava yksilöllinen sosiaaliturva. Keskeinen tavoite on luoda kaikille taattu selkeä perusturvaverkko työn muotojen ja merkitysten muuttuessa, osallisuuden mahdollistava ja siihen kannustava.

Yksilökohtaisessa sosiaaliturvan mallissa annettaisiin esimerkiksi vastikkeetta noin 350 euron suuruinen tuki, jota verotus leikkaisi tulojen kasvaessa. Oikeus muihin sosiaalietuuksiin säilyisi, ja taso nousisi "hyötytyöhön" osallistumisesta.