Ranskan puolustusministeri joutui tiistaina selittämään muille EU-maille presidentti Emmanuel Macronin visioita eurooppalaisesta armeijasta.

EU:n puolustusministerit olivat tiistaina ensimmäistä kertaa koolla sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli EU:sta kuultuja suunnitelmia Euroopan yhteisestä armeijasta.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan Florence Parly yritti selittää kollegoilleen, mitä Ranska tavoittelee EU:n puolustukselta.

– Hän sanoi, että Ranska tavoittelee sotilaita, jotka ovat paremmin varustettuja ja koulutettuja huolehtimaan Euroopan turvallisuudesta tiiviissä yhteistyössä, Niinistö kertoi kokouksen jälkeen.

Hänen mukaansa useamman maan ministeri valitteli puheita Euroopan armeijasta.

– Se ei ole realismia, johdattaa ihmisiä harhaan ja lähettää väärää signaalia ulospäin, etenkin Yhdysvaltain suuntaan, Niinistö summasi.

Sekä Saksan että Ranskan johtajat ovat puhuneet viime aikoina EU-armeijan puolesta. Niinistö tulkitsee, että kyse on ollut visioinnista.

– Eivät he todella tarkoita, että oltaisiin rakentamassa Euroopan yhteistä armeijaa. Eihän Natollakaan ole yhteistä armeijaa. On vain kansallisvaltioita, jotka toimivat yhdessä.

Yhdysvaltain suunnalta kuultujen ärähdysten jälkeen on Niinistön mukaan nyt otettu "korjausliikkeitä".

Visiointi voi hänen mukaansa pahimmillaan vaikuttaa transatlanttisen sidoksen höltymiseen.

– Ainakin Venäjällä on innostuttu Euroopan armeijasta ja on suoraan sanottuna kehotettu siihen. Jokainen näkee, kenen intresseissä on jatkaa tätä keskustelua Euroopan armeijasta. Ei ainakaan Suomen, Niinistö sanoo.

Kokouksen liepeillä korostettiin jälleen kerran, ettei EU:n yhteistyö kilpaile tai ole päällekkäin sotilasliitto Naton toiminnan kanssa.

Salakuljettajia vastustavan operaation jatko jäissä

EU-maiden puolustusministerit keskustelivat tiistaina myös operaatio Sophiasta, joka pysäyttää Välimerellä ihmissalakuljettajia.

Operaation mandaatti on päättymässä vuoden lopulla, mutta EU-maat eivät vieläkään päässeet sopuun sen jatkamisesta.

Taustalla on erimielisyys siitä, mihin satamiin mereltä pelastetut siirtolaiset viedään. Italia on vaatinut vastuun jakamista.

– Voin kertoa, että pöydän ympärillä oli täysi yksimielisyys siitä, että operaatiota pitää jatkaa, kertoi EU:n korkea edustaja Federica Mogherini.

Operaatio Sophia estää Välimerellä ihmissalakuljettajien toimintaa ja kouluttaa Libyan rannikkovartiostoa, mutta auttaa myös mereltä pelastettuja.

Pakolaiskriisin ollessa pahimmillaan EU-maat antoivat operaatiolle toimivaltuuden tutkia ja takavarikoida aluksia, joiden epäiltiin olevan mukana salakuljetusbisneksessä.

Operaatio sai nimensä somalinaisen tyttövauvalta, joka syntyi pelastusaluksella elokuisena aamuyönä 2015.