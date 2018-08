Ranskan presidentti puolisoineen saapuu Suomeen

Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapuu ensimmäiselle vierailulleen Suomeen. Mukana matkustaa myös presidentin puoliso Brigitte Macron.

Tänä iltana Ranskan presidenttipari on sään salliessa myös yleisön nähtävillä Presidentinlinnan vastaanottoseremonioissa.

Huomisen varsinaisissa keskusteluissa presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa esiin noussevat ainakin EU:n uudistaminen ja eurooppalainen puolustusyhteistyö. Macron on tehnyt EU-maille oman puolustusaloitteensa, jonka sisällöstä ei ole vielä aivan tarkkaa käsitystä. Niin sanotulle interventioaloitteelle näytettiin vihreää valoa perjantaina, kun presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta linjasi Suomen "ilmaisevan kiinnostuksensa" osallistua aloitteeseen.

Huomenna presidenttien neuvotellessa Jenni Haukion ja Brigitte Macronin ohjelmassa ovat tutustumiskäynnit Suomenlinnaan sekä Helsingissä pian avautuvaan uuteen lastensairaalaan.

Ympäristöministerin ero koettelee

Macronilla on ollut kotimaassaan värikäs viikko, sillä ympäristöministeri Nicolas Hulot ilmoitti eilen eroavansa tehtävästään. Hulot on ollut hallituksen suosituimpia ministereitä, ja eroilmoituksen katsotaan olevan kova isku Macronille. Hulot kertoi turhautuneensa siihen, kuinka ilmasto- ja ympäristöasioita on käsitelty hallituksessa.

Hän kritisoi sekä Ranskaa että muita valtioita siitä, ettei maapallon lämpenemisen ja luonnon monimuotoisuuden kärsimisen helpottamiseksi tehdä enempää.

– Otamme pieniä askelia, ja Ranska tekee paljon enemmän kuin muut maat, mutta pienet askeleet eivät riitä, Hulot sanoi radiohaastattelussa.

Hulot'n ero on viimeisin presidentti Macronin vastoinkäymisistä. Presidentiksi viime vuoden keväällä valittu Macron lupasi ratkaista Ranskan hitaan talouskasvun ja työttömyysongelman sekä uudistaa Euroopan unionia. Hitaan talouskasvun vuoksi maan hallitus ei kuitenkaan ole päässyt sopuun ensi vuoden budjetista. Pääministeri Edouard Philippe kertoi viikonloppuna hallituksen joutuneen luopumaan tavoitteestaan budjetin alijäämän korjaamiseksi.

Heinäkuussa Macron kohtasi virkakautensa vahingollisimmaksi luonnehditun kohun, kun mediassa levisi video hänen turvallisuushenkilöstöönsä kuuluvasta miehestä hyökkäämässä mielenosoittajan kimppuun.

Ay-liike on joutunut taipumaan uudistusten edessä

Kokonaan uutta poliittista liikettä edustanut Macron teki ilmiömäisen nousun valtaan toukokuun 2017 vaaleissa. Monien muiden Euroopan maiden helpotukseksi hän peittosi selvästi toisella kierroksella kansallismielisen ja oikeistopopulistisen Marine Le Penin.