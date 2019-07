Rantavalvojat odottavat vesien lämpenemistä – hiljaisimpina hetkinä pelataan palloa tai katsotaan Netflixiä

Heinäkuu saapui poikkeuksellisen viileässä säässä. Lämpimällä ilmalla kesätyöntekijöille, kuten uimavalvojille ja jäätelönmyyjille riittää työtä, mutta millaista on olla töissä, kun mittari näyttää alle viittätoista astetta?

Keskiviikkona keli on jo alkuviikkoa aurinkoisempi, mutta Tuomiojärven uimarannalla Jyväskylässä on hiljaista. Alas rantaan kävellessämme bongaamme rantavalvojat Joonas Laineen ja Sami Finkbeinerin pomputtelemassa jalkapalloa pitkät housut ja takit päällä. Taulussa lukee veden lämpötila: 15 astetta.

– Kun vedessä ei ole ketään, ei tässä oikein mitään valvottavaa ole. Sitten keksitään vaan jotain, millä saadaan aika kulumaan, Laine kertoo.

Rantavalvojien työhön kuuluu rannan siistiminen, mutta siihenkään ei kaikkea aikaa saa aina kulumaan. Silloin valvojat potkivat jalkapalloa tai heittävät frisbeetä. Laine katsoo puhelimesta myös Netflixiä. Viimeksi ruudulla pyöri Lucifer-tv-sarja. Myös netistä luettavien novellien parissa aika kuluu nopeammin.

– Niitä tulee luettua aika monta kesän aikana, Laine sanoo.

Tuomiojärven rannalla on paikalla vähintään kaksi, joskus kolmekin valvojaa heinäkuun loppuun asti.

– Meillä on kahdeksan tunnin päivä. Aika käy pitkäksi varsinkin silloin, kun vettä tulee taivaalta. Silloin istutaan sisällä ja katsotaan ikkunasta, tuleeko joku rannalle, Laine sanoo.

Yleensä rannalla käy päivittäin ainakin yksi uimari. Keskiviikkoaamupäivänä uimassa ei ole käynyt vielä ketään. Tiistaina rannalla oli noin kymmenen henkeä.

Yleensä viileään veteen uskaltautuu vain yksittäinen lapsiperhe tai pitkäaikainen vakikävijä. Kesäkuun alussa uimassa kävi parhaimmilla keleillä yhden päivän aikana arviolta jopa 700 henkeä.

Ylivoimaisesti mukavampana molemmat rantavalvojat pitävät lämmintä työpäivää.

– Kun rannalla on ihmisiä, tulee tarkkailtua heitä ja pidettyä vahtia. Siinä aika kuluu paremmin. Kun rannalla ei ole ketään, on vähän kuin istuisi kotona, mutta ei voi kuitenkaan tehdä niin paljon, sanoo Laine.

Lämmintä siis odotellessa.

– Kyllä. Olisi parempi kesä kaikille, Finkbeiner sanoo.

Selvähän se on, että jäätelökioskilla lämpötila näkyy asiakkaiden määrässä. Jyväskylän sataman kioskilla työskentelevä Riikka Mervola on työssään ensimmäistä kesää.

– Kun on tosi lämmin, on ostajia jonoksi asti. Viileällä säällä jäätelöä ei mene niin hyvin, mutta aina on ostajia jonkin verran. Ei tässä ole ollut ihan tyhjiä hetkiä, Mervola kertoo.

Jäätelökioskissa on myös aina jotain valmisteltavaa tai tekemistä.

– Nyt laitan paikkoja järjestykseen. Ehtii aina siivota, pyyhkiä pöytiä, laittaa nämä tiskit kuntoon. Sitten kun on paljon asiakkaita, on helpompi työskennellä, kun on järjestellyt hyvin ja tietää, missä kaikki on.

Kioskin lähellä Gr8waken Wakeboard viipottaa järvellä, ja Milja Pentti istuu rannassa ohjaamassa sitä. Pentin mukaan tylsiä hetkiä ei tule, vaikka asiakkaita on viileämmällä kelillä vähemmän.

– Teen yhteydenottoja yrityksille. On myös kamojen huoltoa ja paikkojen laittoa, Pentti kertoo.

Pentin mukaan sateinen keli olisi oikeastaan parempi wakeboarding-asiakkaille, koska silloin on tyyntä. Hänen mielestään sää on vain pukeutumiskysymys.

– Meillä on sateensuoja, josta pääsee operoimaan laitetta.

Kylmä ja lämmin päivä eivät tässä työssä oikeastaan eroa.

– Kylmällä ei ole ihan niin kiire – vaikka saisi kyllä olla.