Rasismin vastainen #olentodistanut-kampanja kannustaa puhumaan ihmisoikeusongelmasta ääneen

Rasismin vastainen #olentodistanut-kampanja leviää sosiaalisessa mediassa. Kampanjan tarkoituksena on, että ihmiset kertovat kohtaamastaan ja todistamastaan rasismista ääneen sosiaalisessa mediassa käyttäen aihetunnistetta #olentodistanut.

Kampanja on rasisminvastaisen feministijärjestö FEM-R:n alullepanema. Järjestö haluaa tiedotteensa mukaan nostaa Suomessa esiintyvän rasismin yhteiskunnalliseen keskusteluun vakavana ihmisoikeusongelmana, jonka olemassa oloa ei tulisi väheksyä.

#olentodistanut-kampanjaan ovat ottaneet osaa niin yksityishenkilöt kuin yhteisötkin. Myös poliitikot ovat ilmaisseet kampanjalle tukensa.

Vihreiden poliitikko ja kirjailija Satu Hassi jakoi eilen todistamansa tilanteen Helsingin rautatieaseman kupeesta.

Poliitikko ja tutkija Veronika Honkasalo (vas.) kertoi myös perheensä kokemuksista.

Kansanedustaja Ozan Yanar (vihr.) kertoo rasismin olevan jatkuvasti arjessaan läsnä.

#OlenTodistanut rasismia eduskunnassa, koulussa, kadulla ja huomaan sitä jatkuvasti saamassani palautteessa. On ihmisiä, jotka eivät kestä nähdä eritaustaisia ihmisiä päättävissä elimissä. Heidän pitää tottua siihen,että Suomi on myös meidän maamme. Me emme ole menossa mihinkään.