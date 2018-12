Raskas työ ja pieni palkka kaukana kotoa – filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytointi Suomeen ei tapahtunut täysin eettisesti

Päijät-Hämeessä yksityisiä hoivapalveluita tarjoavalla Attendolla työskentelee yhdeksän filippiiniläistaustaista työntekijää. Heistä jokainen on kouluttautunut ja valmistunut Suomessa lähihoitajaksi oppisopimuksella. Attendon viestintäasiantuntijan Krista Lammisen mukaan filippiiniläisistä neljä työskentelee silti yhä hoiva-avustajina.

– Hoiva-avustajan työtä on jatkettu, mikäli lähihoitajan paikkaa ei ole ollut tarjolla. On myös yksittäisiä tapauksia, joissa filippiiniläistaustaisen työntekijän suomen kielen taito ei ole vielä ollut riittävä lähihoitajan työhön, Lamminen sanoo.

Alle puolet yhdeksästä Päijät-Hämeessä Attendolla työskentelevästä filippiiniläisestä hoitajasta on jatkanut kouluttautumistaan sairaanhoitajaksi suomalaisessa korkeakoulussa.

Suomessa yksityiselle sosiaalipalvelualojen sektorille on rekrytoitu useita satoja filippiiniläisiä sairaanhoitajia 2010-luvun aikana. Toden teolla rekrytoinnit alkoivat vuonna 2011. Filippiiniläisiä on palkattu Suomeen ainakin Opteamin ja Silkkitien välityksellä Attendon, Esperin ja Mainio Vireen hoivakoteihin. Suorarekrytointia ulkomailta on perusteltu työvoimapulalla suurten ikäluokkien ikääntymisen vuoksi.

Filippiiniläisiä on palkattu Suomeen pääasiassa hoiva-avustajiksi: osalle on tarjottu mahdollisuutta opiskella hoiva-avustajan työn ohella lähihoitajaksi oppisopimuksella ja osa on palkattu suoraan hoiva-avustajan tehtävään. Lähihoitajan tutkinnonkaan suorittaminen Suomessa ei ole taannut hoitajille automaattisesti lähihoitajien tehtävää tai palkkaa, vaan moni on jatkanut työtä hoiva-avustajana tai siivoustyössä, mikäli hoiva-avustajankaan paikkaa ei ollut tarjolla.

Keväällä julkaistussa Tampereen ylipiston tutkimuksessa seurattiin yhtä Filippiineiltä Suomeen tulleiden sairaanhoitajien ryhmää, heidän lähtömaakoulutustaan, koulutusta Suomessa sekä sopeutumista Suomeen ja suomalaiseen sosiaali- ja terveysalan työyhteisöön. Tutkimuksessa mukana ollut Tampereen yliopiston tutkija Päivi Vartiainen sanoo, että vaikka tutkimukseen osallistuneiden filippiiniläisten henkilökohtaisia kokemuksia ei voidakaan yleistää, antaa tutkimus silti hyvän kuvan vallitsevasta tilanteesta.

Sekä tutkijoiden että ammattiliittojen mielestä filippiiniläisten rekrytoinnit eivät ole toteutuneet eettisesti.

– Työttömyyden keskellä filippiiniläiset ovat innokkaita tulemaan Suomeen, jossa palkka on suuri kotimaahan verrattuna. Palkan määrä sokaisee hakijat, mutta realiteetit iskevät Suomessa, jossa palkka on minimissä, hoivatyö osoittautuukin siivoojan työksi eikä perheenyhdistäminen onnistu pienellä palkalla. Hoitajat myös sijoitetaan mahdollisesti hyvin pienille paikkakunnille eri puolille Suomea, jossa omaa yhteisöä ei ole tarjolla, tiivistää Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi rekrytoinnin ongelmia.

Hoiva-avustajan työ lanseerattiin Suomessa samoihin aikoihin, kun hoitajien palkkaus Filippiineiltä alkoi. Vartiaisen mukaan virallisesti kukaan ei ole myöntänyt, että uusi työnimike ja ulkomaalaisten suorarekrytoinnit liittyisivät toisiinsa.

– Mielestäni ei ole väärin tulkittu, jos joku ajattelisi, että ne linkittyvät yhteen, Vartiainen sanoo.

Yleisesti hoiva-avustajan työtehtäviin kuuluu asiakkaiden auttaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, ulkoilussa, kodin puhtaanapidossa ja asioinnissa. Hoiva-avustajat eivät saa esimerkiksi olla yksin työvuorossa kotihoidossa, eivätkä he saa vastata asiakkaansa lääkityksestä.

Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer eivät pidä hoiva-avustajien kouluttamista tarpeellisena Suomessa. Heidän mielestään hoitoalan tarpeet voidaan täyttää lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla. SuPerin asiantuntijoiden mukaan pelkona on, että yksityiset hoivakodit vähentävät lähihoitajia ja palkkaavat pienempipalkkaisia hoiva-avustajia näiden tilalle.

– Jokuhan siinä motivoi, että tehdään näin iso ja kallis rekrytointiprosessi ja tuodaan suuri määrä ihmisiä Suomeen. Varmasti osasyynä on talous ja kuluissa säästäminen, Tehyn Sari Koivuniemi sanoo.

Ammattiliitot katsovat, että potilasturvallisuus vaarantuu, jos henkilökunnan koulutustaso vähitellen laskee. Ainoastaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on puoltanut hoiva-avustajan titteliä tarpeelliseksi.

Hoiva-avustajakoulutusta toteutetaan Suomessa ainoastaan työvoimapoliittisena koulutuksena, eli siihen voivat hakeutua vain työttömät työnhakijat. Koulutus kestää kahdeksan kuukautta, eikä se johda tutkintoon. Taustalla on ajatus siitä, että vanhus- ja vammaispalveluissa on tehtäviä, jotka eivät vaadi terveysalan pidempää tutkintoa.

Palkkatietoja kokoavan Palkkavertailu-sivuston mukaan lähihoitajan keskipalkka on Suomessa noin 2 146 euroa ja hoiva-avustajan palkka keskimäärin 1 770 euroa.

Suomessa hoiva-avustajina työskentelevät filippiiniläiset ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa palkkaan, sillä se on kymmenkertainen siihen verrattuna, mitä he voisivat tienata kotimaassaan, jos he saisivat alansa töitä.

– Palkkauksessa on kuitenkin huomioitava elinkustannusten taso Suomessa. Monilla filippiiniläisillä sairaanhoitajilla on myös velkaa, joka kertyi heille ennen Suomeen tuloa järjestetyn kahdeksan kuukautta kestäneen lähtömaakoulutuksen aikana. Lisäksi heidän kulttuurissaan on tapana, että palkasta osa lähetetään kotiin esimerkiksi nuorempien sisarusten koulutuksen rahoittamiseksi, Vartiainen sanoo.

Tutkimukseen osallistuneet filippiiniläiset lähettivät kuukausittain 200–500 euroa omaisilleen. Vartiaisen mukaan hoitajat asuvat tiiviisti usean muun filippiiniläisen kanssa, jotta esimerkiksi asuinkustannuksissa pystytään säästämään.

Perheenyhdistäminen on hoiva-avustajan palkalla Suomessa lähes mahdotonta. Saadakseen puolisonsa Suomeen hoitajan on osoitettava ansaitsevansa vähintään 1 700 euron nettotulot kuukaudessa, ja lasta varten tarvitaan vielä 500 euroa lisää.

Tamperelaisen tutkimuksen mukaan Suomeen rekrytoiduista filippiiniläishoitajista ainakin yksi oli onnistunut saamaan lapsensa Suomeen perheenyhdistämisen kautta, mutta se oli vaatinut häneltä kahden työn tekemistä. Käytännössä hoitaja oli tehnyt kotisiivouksia hoiva-avustajan työnsä ohella. Toisessa tutkimuksen esimerkissä alle kouluikäinen lapsi ei saanut oleskelulupaa Suomeen, koska äidin tulot eivät suomalaisten säädösten mukaan riittäneet lapsen elantoon.

Joissain tapauksissa Suomeen rekrytoitujen filippiiniläishoitajien puolisot ovat onnistuneet saamaan Suomesta oleskeluluvan työpaikan perusteella. Tällöin kotimaassaan korkeasti koulutettu puoliso on joutunut Suomessa hakeutumaan siivoustyöhön. Työ on tarjottu saman rekrytointifirman kautta, joka on tuonut sairaanhoitajat Suomeen.

– Perheenyhdistämisasiat ovat sellaisia, joissa vaadittaisi valtiotason päätöksiä. Eli jos tuodaan ulkomailta työntekijöitä työhön, kuten hoiva-avustamiseen, palkkatason olisi oltava riittävä esimerkiksi lapsen saamiseksi maahan, Vartiainen tuumaa.

Lähtömaassa filippiiniläisille hoitajille tarjottiin useiden kuukausien kestävä koulutus, joka painottui suomen kielen opiskeluun. Tampereen yliopiston tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat olivat selvillä palkasta, jonka hoiva-avustaja saa Suomessa, mutta suuri osa tutkimukseen vastanneista ei tiennyt sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmien palkkaeroja.

Lähtömaakoulutuksen lopuksi Filippiineillä järjestetään kokeita, jotka on läpäistävä päästäkseen Suomeen. Tutkimuksen mukaan hakijat, jotka eivät saaneet kokeesta hyväksyttyä arvosanaa, saivat mahdollisuuden tulla Suomeen siivoustyöhön saman henkilöstöpalveluyrityksen kautta.

Tehyn mukaan Suomeen tulleilla sairaanhoitajilla on toiveena saada suorittamansa yliopistollinen sairaanhoitajan koulutus täydennetyksi Suomessa ja työskennellä koulutustaan vastaavissa tehtävissä.

Kukaan tamperelaiseen tutkimukseen haastatelluista filippiiniläisistä ei ollut edennyt sairaanhoitajan opintoihin Suomeen tultuaan.

– Tehyn tietojen mukaan vain muutama filippiiniläishoitaja aloittaa vuosittain sairaanhoitajaopinnot Suomessa, Koivuniemi kertoo.

Filippiiniläisten sairaanhoitajien oleskelupa Suomessa perustuu lähtökohtaisesti työhön, eikä siirtyminen kokopäiväiseksi opiskelijaksi ole luvan puitteissa aina mahdollista tai se vie kauan aikaa. Tutkimuksen mukaan hoitajat eivät olleet tietoisia oleskelulupaa koskevista säännöistä eikä lähtömaakoulutuksessa käsitelty sitä, miten jatkaminen hoiva-avustajasta koulutusta vastaaviin sairaanhoitajan tehtäviin onnistuu Suomessa.

Ei-eurooppalaisilla terveydenhuollon ammattilaisilla on käytännössä kaksi tietä suomalaisille työmarkkinoille. He voivat hakeutua korkeakouluun tutkinto-opiskelijoiksi ja yrittää saada aikaisempia opintojaan hyväksiluettua, mutta päätös on aina korkeakoululla.

Lähtömaan sairaanhoitajan koulutusta voidaan myös vertailla Sosiaali- ja terveyalan lupa- ja valvontavirasto Valviran pyynnöstä hakijan suostumuksella sairaanhoitajia kouluttavassa ammattikorkeakoulussa. Oppilaitos antaa Valviralle lausunnon siitä, onko hakijan koulutus täydennettävissä vastaamaan suomalaista koulutusta ja minkälaisia lisäopintoja hakijan tulisi suorittaa.

Käytännössä EU:n ulkopuolelta tulevalta sairaanhoitajalta vaaditaan aina täydentävää koulutusta ja se kestää useita vuosia.

– Suomessa sairaanhoitajaksi ei voi pätevöityä oppisopimuskoulutuksella kuten Ruotsissa. Lisäksi hoitajat tarvitsevat rahaa elämiseen, joten työnteosta ei ole mahdollista luopua. Työnantajan on suostuttava muuttamaan kokopäiväinen työ osa-aikaiseksi, jotta opinnot saa järjestettyä, mutta se voi olla hankalaa, Vartiainen sanoo.

Toukokuussa 2017 nimettöminä esiintyvät filippiiniläishoitajat paljastivat Ylen Spotlight-ohjelmassa, että juuri ennen Suomeen ­lähtöään he olivat joutuneet allekirjoittamaan sopimuksen useiden tuhansien eurojen sakkomaksusta, mikäli he irtisanoutuisivat työstään hoiva-avustajina 3–5 vuoden kuluessa.

Kritiikin kohteena olleen rekrytointiyritys Silkkitien edustaja ja hoitajia palkanneen Attendon edustaja kielsivät silloin tietävänsä mitään tällaisesta sopimuksesta. Filippiineillä haastateltu rekrytointiyrityksen edustaja myönsi kuitenkin, että sitoutumissopimus oli olemassa, jonka jälkeen sopimusta perusteltiin hoitajien sitouttamisella työhön koulutuksen tarjoamisen jälkeen.

– On selvää, että yritykset ovat hakeneet työntekijöitä tiettyyn tehtävään. Jos he eivät tarvitse sairaanhoitajia, eivät he myöskään kannusta hoitajia hakeutumaan kouluun, Vartiai­nen sanoo.

Työtä markkinoidaan filippiiniläisille ammattiliittojen mukaan valheellisesti. Tehy ja SuPer ovat ottaneet kantaa siihen, että lähtömaassa filippiiniläisille sairaanhoitajille kerrotaan heidän työskentelevän nimikkeellä assisting nurse, joka antaa mielikuvan hoitajan työstä. Ammattiliittojen mielestä kansainvälisessä rekrytoinnissa ei pitäisi käyttää lainkaan nurse -sanaa, vaan care assistant, vapaasti suomennettuna hoitoavustaja, kuvaisi paremmin tarjolla olevaa työtä.

Ammattiliitot kritisoivat myös sitä, että Filippiineiltä palkataan vain koulutettuja sairaanhoitajia, vaikka maassa on runsaasti alemman care giver, vapaasti suomennettuna hoitajan, koulutuksen suorittaneita työttömiä.

– Rekrytointiyritykset ovat kommentoineet palkkauksen eettisyyttä lähinnä siten, että onhan meillä lakimiehiä ja lääkäreitä bussikuskeinakin. Olemme keskustelleet asiasta myös työ- ja elinkeinoministeriössä, mutta sielläkin vastaus on lähinnä samanlainen. Ministeriössä eettisyyteen ei juurikaan otettu kantaa, mutta luvattiin, että työlupien myöntämisen yhteydessä varmistetaan, että työntekijät ymmärtävät, mihin he ovat tulossa ja mitä he ovat tekemässä, Sari Koivuniemi Tehystä kertoo.

Vartiaisen mukaan sairaanhoitajan tutkinto on kriteeri filippiiniläisten palkkaukselle.

– Rekrytoijat perustelivat sairaanhoitajien palkkausta sillä, että heitä on saatavilla ja he ovat halukkaita lähtemään. Filippiineillä sairaanhoitajakoulutus on USA:n mallin mukainen, nelivuotinen yliopistossa suoritettava koulu, jonka tiedetään olevan laadukas. Rekrytoijat sanoivat myös, ettei care giver -koulutuksesta tiedetä tarkkaan, millainen se on, Vartiainen kertoo.

Ainakin yksi yritys on Vartiaisen mukaan kokeillut aikaisemmin sairaanhoitajien palkkausta Espanjasta, mutta hoivakotiin rekrytoidut espanjalaiset sairaanhoitajat eivät halunneet tehdä perushoidon tehtäviä, kuten pesuja ja vaipanvaihtoja, vaan he odottivat pääsevänsä tekemään sairaanhoitajan työtä.

Filippiiniläiset ovat arkoja ammattiliittojen suhteen ja yrittävät ratkaista ongelmia keskenään, Koivuniemi muistuttaa.

– Filippiineillä ammattiyhdistysten rooli on erilainen ja melko radikaali. Kyseessä on yksi maailman eniten ay-aktiiveja vainoavista kulttuureista ja sen takia yhteydenottaminen liittoon ei ole hoitajille luontevaa.

Tehy on yrittänyt tukea hoitajia kutsumalla heidät kokoon säännöllisesti vuosittain.

– Olemme joutuneet tekemään pitkäjänteistä työtä tapaamisten eteen. Mukana on ollut myös Suomi-Filippiinit-yhdistys ja Suomessa asuvien filippiiniläisten sairaanhoitajien oma yhdistys. Siltikin hoitajien kanssa on edetty niin, että tapaamisissa jaetaan lappuja, joihin he voivat nimettömästi kertoa kuulumisiaan tai kysyä kysymyksiä työoloihinsa liittyen, Koivuniemi kertoo.

Hänen mukaansa Tehy on saanut kahdenlaisia palautteita: joko filippiiniläisten työ on ollut hoiva-avustajana lähestulkoon siivoustyötä tai he ovat todellisuudessa tehneet sairaanhoitajan ammattitaitoa vaativia tehtäviä alan normaalia palkkatasoa matalammalla palkalla. Filippiiniläiset ovat myös sanoneet työn olevan todella raskasta.

Tamperelaisen tutkimuksen johtopäätöksissä toivottiin filippiiniläisille aiempaa helpompaa väylää sairaanhoitajantutkintonsa laillistamiseksi Suomessa ja samaa toivotaan ammattiliitoissakin.

Tutkija Päivi Vartiaisen mielestä valtion olisi puututtava rekrytointiin.

– Nyt toiminta on täysin yritysten hallinnan alla. Vaikka filippiiniläisten hyväksikäyttö matalapalkkaisena työvoimana on globaali ja pitkään jatkunut ilmiö, ollaan Suomessa asian kanssa melko alkuvaiheissa. Suurin kysymys onkin, tarvitseeko Suomen mennä mukaan epäeettiseen rekrytointiin vai voisimmeko me luoda selvät valtiolliset säännöt ja reilun pelin, Vartiainen summaa.

Työmarkkinat: Filippiiniläishoitajat ulkomailla

2005 ennustettiin, että etenkin Yhdysvalloissa tarvittaisiin lähitulevaisuudessa suuria määriä uusia hoitajia. Filippiineillä perustettiin uusia opinto-ohjelmia ja kokonaisia oppilaitoksia työvoimapulan täyttämiseksi.

Odotettu sairaanhoitajien kysynnän kasvu muuttui vuonna 2008 alkaneen talouskriisin seurauksena, jonka myötä Filippiineille jäi sairaanhoidollisen työvoiman ylitarjontaa tarjolla oleviin työpaikkoihin nähden.

Filippiinit tunnetaan nykyisin yhtenä maailman suurimmista työvoimareserveistä: noin kymmenen prosenttia yli satamiljoonaisesta kansasta työskentelee ulkomailla.

Eniten filippiiniläishoitajia työskentelee englanninkielisissä maissa.

Hoitajat sopeutuivat hiljalleen Suomeen

Attendon ensimmäiset Filippiineiltä kutsumat hoitajat saapuivat Lahteen toukokuussa vuonna 2013. Etelä-Suomen Sanomat haastatteli tulijoita heti tuoreeltaan.

Aika on kulunut nopeasti, vaikka ensimmäiset vuodet olivat vaikeita, sanovat Jenelyn Pungtilan ja Khristine Joy Joaquin-Varonen nyt, kun viisi vuotta on mennyt.

Hoitajia tuli viisi vuotta sitten neljä. Joaquin-Varonen on sittemmin mennyt naimisiin ja muutti juuri uuteen omakotitaloon miehensä kanssa. Muut kolme asuvat edelleen samassa kimppakämpässä Lahden keskustassa. Kaksi vuotta ensimmäisten saapujien jälkeen samasta kaupungista Filippiineiltä tuli kolme hoitajaa lisää.

– Ensimmäiset vuodet olivat todella vaikeita. Olimme kaukana kotoa ensimmäistä kertaa. Oli vaikeaa pitää yhteyttä kotiin, koska aikaero on niin iso. Kaikkien suhteet eivät kestäneet välimatkaa. Työt olivat raskaita henkisesti ja fyysisesti. Välillä oli pakko mennä jonnekin piiloon itkemään, Pungtilan sanoo.

Pikku hiljaa he kuitenkin tottuivat niin välimatkaan kuin työhönkin. Sairaanhoitajina Filippiineillä he tekivät työtä sairaalassa. Suomessa filippiiniläiset aloittivat ensin hoiva-avustajina palvelutalossa ja opiskelivat samalla lähihoitajiksi.

– Emme olleet aiemmin olleet vanhusten kanssa. Muistisairaat ovat välillä tosi ilkeitä, mutta ajan kuluessa oppi ymmärtämään, että se kuuluu sairauteen, Pungtilan sanoo.

Pungtilan mietti Suomeen saapuessaan myös sitä, kuinka hän pienenä ja sirona ihmisenä selviää suurikokoisten suomalaisten vanhusten hoitamisesta. Selät ovatkin olleet kovilla, mutta onneksi on hoitotekniikoita, jotka auttavat jaksamaan.

Elämä Suomessa ei kaikilta osin vastannut odotuksia.

– Kyse on ehkä siitä, että meillä oli odotukset korkealla, mutta todellisuus olikin sitten todellisuutta ja se piti kohdata. Oli kulttuurieroja ja raskasta töissä, Joaquin-Varonen sanoo.

Myöskään kaikki Filippiineillä saatu informaatio ei pitänyt paikkaansa. Lähtijöille oli sanottu, että lähihoitajakoulutus Suomessa kestää kahdeksan kuukautta ja sen jälkeen palkka nousee. Todellisuudessa valmistuminen kesti puolitoista vuotta. Attendolle tehtävästä työstä he tekivät kahden vuoden työsopimuksen jo Filippiineillä.

– Monet asiat muuttuivat sopimuksessa, mutta me olimme silloin jo Suomessa.

– Me olemme kuitenkin valinneet tänne jäämisen, koska tietenkään emme halua takaisin Filippiineille, Pungtilan sanoo.

Suomessa on sittenkin hyvä asua, koska täällä on puhdasta ja turvallista. Sää on kamala, mutta siihenkin hän on tottunut. Sosiaaliset edut ovat hyvät ja samoin palkka.

– Tai ei palkka niin hyvä ole, mutta ilmainen terveydenhuolto kompensoi sitä paljon, Pungtilan sanoo.

Kaikista itkuista huolimatta Joaquin-Varonen sanoo, että he ovat onnekkaita, koska pääsivät Suomeen.

Jotkut Suomessa työskentelevät filippiiniläishoitajat ovat kertoneet, että heidän oli lähtiessään sitouduttava maksamaan suuri sakko, jos he irtisanoutuvat työstään 3–5 vuoden aikana. Pungtilan sanoo kuitenkin, ettei ole kuullut sakkomaksusta, eikä heitä ole sellaisella uhattu. Hän on muuten juuri nyt irtisanoutunutkin. Pungtilan aikoo muuttaa Helsinkiin, koska siellä hänen on helpompi osallistua katolisen seurakunnan toimintaan. Uusi työpaikka on sekin Attendolta, vaikka nyt kaikki ovat vapaita vaihtamaan työpaikkaa halutessaan. He ovat kuulleet, että kuntapuolella saattaa olla parempi palkka.

– Filippiineillä ajatellaan, että kaikilla ulkomailla töissä olevilla on todella paljon rahaa. Olen joutunut selittämään monta kertaa, että ei se raha täällä ole suuri ja sillä joutuu elämään täällä, Pungtilan sanoo.

Hän auttaa kuitenkin perhettään taloudellisesti tarvittaessa.

Yksi neljästä ensin saapuneesta hoitajasta on juuri valmistumassa suomalaiseksi sairaanhoitajaksi ja muilla on vuosi tai pari jäljellä. Valmistumisen jälkeen he toivovat pääsevänsä takaisin sairaalaan siihen työhön, johon he Filippiineillä yliopistosta valmistuivatkin.

– Sairaalassa saa kehittää enemmän ammattitaitoa. Mutta vanhuksilta on kyllä oppinut paljon Suomesta, moni muistelee mielellään sotavuosia ja niitä aikoja, kun Suomi ei vielä ollut rikas maa, Pungtilan sanoo.

Filippiineillä kaikilla on isot perheet ja eri sukupolvet asuvat yhdessä. Uusille tulijoille suomalainen vanhustenhuoltojärjestelmä oli vieras. Filippiineillä isovanhemmat hoidetaan kotona. Naimattomat hoitajat olivat asuneet lapsuudenkodeissaan vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Omilleen muuttaminen on iso askel kenelle tahansa, saati jos pitää lähteä suoraan toiselle puolella maailmaa töihin.

– Minulla on aika tiukat vanhemmat ja olin elänyt suojattua elämää. On ollut iso askel opetella itsenäisyyttä. Olen opetellut laittamaan ruokaa ja leipomaan. Kävin myös ensimmäistä kertaa baareissa, Pungtilan sanoo.

Baarielämä tosin ei osoittautunut kiinnostavaksi. Sielläkin lähestyvät vain humalaiset.

– Suomessa on vaikea saada kavereita, kukaan ei tule juttelemaan muuten vaan.

Samasta syystä myös parisuhteiden muodostaminen on osoittautunut hankalaksi. Filippiiniläiset viettävätkin paljon aikaa keskenään ja matkustelevat mielellään. Pungtilan on onnistunut käymään kotona Filippiineilläkin kerran vuodessa.

– Suomessa kaikilla on oikeus pitkään palkalliseen lomaan, se on hienoa, hän sanoo.

Joaquin-Varonen rakastui suomalaiseen mieheen, joka oli heitä vastassa Suomen päässä ja auttoi tulijoita arkielämän alkuun. Kahden vuoden päästä tapaamisesta he menivät naimisiin. Nyt heillä on paitsi talo, myös reilun vuoden ikäinen poika ja uusi koiranpentu.

– En todellakaan odottanut tapaavani ketään täällä, mutta se oli kohtalo, Joaquin-Varonen sanoo.

Aiemmin hän haaveili muuttavansa ehkä Suomen jälkeen jonnekin muualle Eurooppaan, mutta nyt elämä on täällä. Vanhusten kanssa työskennellessään Joaquin-Varonen on ehtinyt miettiä paljon omaakin tulevaisuuttaan. Nykyään hän kohtaa rasismia jonkin verran, mutta millainen maailma on sitten, kun hän itse tarvitsee hoitoa? Kyyneleet alkavat valua.

– Hoidan vanhuksia täällä kuin omia isovanhempiani, koska en voi hoitaa heitä, vaikka haluaisin. Sitten kun minulle sanotaan jotain ilkeää, se todella satuttaa. Toivottavasti suomalaiset kuitenkin huolehtivat minusta sitten, kun itse olen vanha, ja tarvitsen hoitoa, Joaquin-Varonen miettii.

