Raskausdiabetesta sairastavien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa

Raskausdiabetesta sairastavien suomalaisten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Toissa vuonna noin 19 prosentilla raskaana olevista naisista diagnosoitiin raskausdiabetes. Vielä vuonna 2007 luku oli 9,5 prosenttia, Tampereen yliopistosta kerrotaan.

– Taustalla olevista syistä merkittävin on lihavuuden yleistyminen, Tampereen yliopiston yliopistonlehtori ja ravitsemusepidemiologian dosentti Tarja Kinnunen kertoo.

Muita merkittäviä riskitekijöitä raskausdiabetekselle ovat yli 40 vuoden ikä, aiemmassa raskaudessa sairastettu raskausdiabetes ja perinnöllinen alttius diabetekselle.

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan kohonneita verensokeriarvoja, jotka todetaan ensimmäistä kertaa raskauden aikana.

Diabetesliiton ylilääkärin Pirjo Ilanne-Parikan mukaan jo lievästi koholla olevat sokeriarvot lisäävät riskejä. Kohonnut verensokeripitoisuus välittyy sikiöön, jolloin sikiön insuliinieritys lisääntyy ja johtaa liikakasvuun. Tämä aiheuttaa vaikeuksia synnytykseen. Suurikokoisella sikiöllä voi olla myös hapenpuutetta, ja korkea verensokeri voi vaikuttaa keuhkojen kypsymiseen.

– Myöhemmin lapsella on suurentunut riski ylipainoon ja metaboliseen oireyhtymään.

Valtaosa raskausdiabeteksista kakkostyypin diabeteksen esiastetta

Turun yliopiston sisätautiopin professorin Risto Kaajan mukaan yli 80 prosenttia raskausdiabeteksista on epäterveellisiin elintapoihin vahvasti liittyvän kakkostyypin diabeteksen esiastetta.

Kaaja kertoo, että raskausdiabetes paranee lähes kaikilla heti synnytyksen jälkeen. Niillä, joilla painoindeksi on yli 30 ja joilla on ollut merkittävä insuliinia tai muuta lääkehoitoa vaatinut raskausdiabetes, on kuitenkin jopa 50–70 prosentin riski kakkostyypin diabetekselle seuraavien 10–15 vuoden aikana, jos paino ei lähde laskuun.

Ensimmäinen raskausdiabetes olisikin Kaajan mukaan oiva tilaisuus kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisyyn.

– Paras olisi, jos nainen, jolla on raskausdiabeteksen riskitekijöitä, pyrkisi painonhallinnalla estämään jo ensimmäisen raskausdiabeteksen kehittymistä. Paino pitäisi kuitenkin saada laskuun aivan viimeistään ensimmäisen raskauden jälkeen.