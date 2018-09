Ratkaisu Hakkaraisen ja Vähämäen sauna-asiasta siirtyy – ei päätöstä vielä tänään

Perussuomalaisten kansanedustajien Teuvo Hakkaraisen ja Ville Vähämäen sauna-asumista koskevaa päätöstä ei tehdä vielä tänään, kerrotaan eduskunnasta. Päätös on siirtynyt myöhempään ajankohtaan, koska kansliatoimikunta haluaa perehtyä asiaan tarkemmin, kertoo hallintojohtaja Pertti Rauhio. Eduskunnan kansliatoimikunta vasta keskustelee asiasta tänään.

– Ihan siitä syystä (päätös siirtyy), että tämä on kansliatoimikunnan jäsenille aika tuore ja uusi asia, joten on ihan hyvä, että he pääsevät ensin käymään läpi kootun fakta-aineiston ja keskustelemaan siitä, Rauhio kertoo.

Kansliatoimikunnan on määrä ottaa kantaa siihen, onko Hakkaraiselle ja Vähämäelle maksettu kulukorvausta perusteettomasti, kun he ilmoittivat kakkosasunnokseen saunatilan, jota ei ollut tarkoitettu asumiseen.

Rauhion mukaan torstain kokouksessa käydään läpi muun muassa Hakkaraisen ja Vähämäen antamat selvitykset ja "mitä on tapahtunut ja mitä kukin arvelee käsittäneensä tästä asiasta".

– Tämähän ei ole tietenkään mikään iso lainsäädäntöhanke tai valtiontalouden kannalta merkittävää, mutta kansliatoimikunta ottaa kuitenkin aina vakavasti tämän eduskunnan hallinnon tarkan hoitamisen. Sen vuoksi ei ollut missään tapauksessa kohtuullista, että olisin esitellyt päätöksen heti tässä syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Nyt käydään asiaa läpi, ja arvelisin, että jatkoa seuraa sitten myöhemmin.

Rauhio ei osaa sanoa, milloin kansliatoimikunta tekee asiassa päätöksen. Kansliatoimikunta kokoustaa kahden viikon välein, ja Rauhion mukaan asia saatetaan ratkaista seuraavassa kokouksessa.

– Se voisi olla ihan luonteva aika. Jos nyt keskustellaan, voidaan olla kypsiä päättämään siinä seuraavassa kokouksessa, mutta niin sanottua lakisääteistä velvoitettahan tälle aikataululle ei ole.