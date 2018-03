Ratkaisut työaikalaista venymässä ainakin yli pääsiäisen

Ratkaisuja työaikalain uudistamisesta ei ole luvassa ainakaan ennen pääsiäistä.

STT:n tietojen mukaan neuvottelut ovat pahasti jumissa. Keskeinen kiistakysymys koskee sitä, millä tavalla järjestäytymättömissä yrityksissä voidaan sopia paikallisesti tietystä työaikaa koskevista asioista. Kysymys jakaa vahvasti työmarkkinaosapuolia, ja hallituksessa on vaikeuksia löytää tasapainoa näiden väliltä.

STT:n tietojen mukaan keskustaa ja sinisiä turhauttaa, että kokoomuksen kanta on vahvasti kiinni Suomen Yrittäjien näkemyksissä paikallisesta sopimisesta. Kokoomuksessa on tyytymättömyyttä paikallisen sopimisen etenemiseen liittokierroksella ja haluja viedä työaikalakiesitystä siltä osin pidemmälle.

Keskustassa ja sinisissä taas olisi haluja huomioida enemmän palkansaajapuolen näkemyksiä.

Palkansaajajärjestöt ovat vedonneet pari vuotta sitten tehtyyn kilpailukykysopimukseen ja sanoneet, että yrittäjien ajama sopimisen malli olisi kiky-sopimuksen vastainen.

Yrittäjät: Paikallinen sopiminen ei etene näin

Yrittäjät vastustavat sitä, että esimerkiksi työaikapankin käytöstä ja viikonlopputöistä voitaisiin sopia paikallisesti vain luottamusmiehen kanssa. Yrittäjien mukaan rinnalla pitäisi olla mahdollisuus sopia asioista myös luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa yhdessä.

– Kun Suomessa on 90 000 työnantajayritystä ja paras arvaus, on että 3 000–5 000 yrityksessä on tällä hetkellä luottamusmies, niin eihän tämä järjestelmä tule käyttöön, jos voi sopia vain luottamusmiehen kanssa, sanoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen.

Yrittäjien mukaan tällä systeemillä ei päästä käytännössä siihen yhteisesti sovittuun tavoitteeseen, että paikallista sopimista työpaikoilla lisättäisiin.

– Eivät yrittäjät tule ottamaan tällaista järjestelmää käyttöön, joka käytännössä tarkoittaa, että työntekijäpuolelta on joidenkin järjestäydyttävä sen takia, että voidaan sopia, että voidaan valita luottamusmies.

Mäkysen mukaan on silti parempi, että ratkaisut jäävät kokonaan tekemättä kuin että tehdään huono uudistus.

– Huonoin vaihtoehto on, että tehdään järjestelmä, joka ei millään tavalla edistä asiaa ja joka lukitsee huonon tilanteen pitkälle tulevaisuuteen.