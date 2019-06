Ratsastuksen harrastajista vain viisi prosenttia miehiä – Tikkakosken Äijäryhmä on harvinaisuus

Vaikka metalliyhtye Teräsbetoni kappaleellaan lauloi: ”Missä miehet ratsastaa, siellä lampaat ei voi laiduntaa”, LaKu Stallin tallilla Jyväskylän Tikkakoskella voisi nähdä lampaitakin laiduntamassa. Uljaiden hevosten läheisyydessä huokuu rauhallinen tunnelma, joka välittyy moninaiseen harrastajien joukkoon.

Hevostallit ovat usein täynnä harrastavia naisia ja tyttöjä, mutta miehet ovat ainakin vielä harvinainen näky. Tikkakoskella ratsastus kuitenkin kokoaa tallille nuorten hevosharrastajatyttöjen lisäksi muutaman vähintään yhtä innokkaan äijän.

Neljän miehen äijäryhmässä ratsastavalle Kari Honkoselle alkusysäys harrastukselle tuli puolison kautta.

– Kun tänne tulee, unohtuu kaikki muut asiat saman tien. Ei murehdi enää muuta, kun keskittyy täysillä hevosiin.

Erillinen ryhmä miehille on hevostalleilla harvinaisuus. Esimerkiksi Jyväskylän ratsastuskoululla ja Kortepohjan Ratsutallilla ratsastaa muutamia miehiä ja poikia, muttei heillä ole omaa ryhmää. LaKu Stallin äijäryhmän opettajan Auli Lamersin mukaan ryhmän ohjaaminen on ollut antoisaa.

– Tämä on ollut oikeasti aika hauskaa. He eivät tunnu jännittävän ratsastamista, ja vaikka joku tipahtaisikin, he selviävät siitä. Miesten ryhmä ratsastaa rennolla ja leppoisalla fiiliksellä. Vaikka he ovat eri tasoisia, niin silti meinaa olla omanlaistaan kilpailua, Lamers toteaa ja ryhmän jäsenet repeävät nauruun.

Idea äijien ryhmästä lähti viime vuonna pikkujouluista. Nyt miehet ratsastavat kerran viikossa, ja heillä on myös Whatsapp-ryhmä, joka on täynnä huumoria.

Honkosen mukaan ratsastaminen paljastui hankalaksi vasta, kun pääsi tositoimiin.

– Oli havahduttavaa huomata, miten upean helpolta jotkut saavat ratsastuksen näyttämään. Sitten vasta, kun itse kiipesin ensimmäistä kertaa hevosen kyytiin, ymmärsin, miten paljon työtä ratsastaminen vaatii. Pitääkin tehdä ne kahdeksantoista asiaa kerralla.

– On mahtavaa, että nämä miehet ovat tulleet ratsastamaan ja oppimaan, ettei ratsastaminen tapahdu vain istumalla kyydissä, jatkaa Lamers.

Ryhmäläisten mukaan ratsastuksesta tekee koukuttavan harrastuksen se, että koko ajan kehittyy ja oppii uutta. Kehollakin oppii tekemään uusia liikeratoja.

– Laji sopii yksinkertaisesti kaikille. Iästä ja sukupuolesta riippumatta laji on helppo aloittaa. Se sopii myös vanhemmille ihmisille hyvin, toteaa Lamers.

Toinen äijäryhmäläinen Taito Harju toteaa olevansa 66-vuotias ja vasta aloittamassa lajia. Harju kuuluu sekä ikänsä että sukupuolensa kautta ratsastajien vähemmistöön. Miehiä kaikista ratsastusta harrastavista on vain viisi prosenttia.

– Olemme koettaneet saada hevosten pariin enemmän poikia. Jonkin verran he ratsastavatkin, mutta todella moni lopettaa noin 15-vuotiaana. Jotkut ovat kokeneet kiusaamista harrastuksen takia, ja lajiin liittyy pojilla muutenkin sosiaalisia paineita. Sitä en ymmärrä, sillä tallihan olisi kaiken muun ohessa loistopaikka tavata tyttöjä, Lamers toteaa.