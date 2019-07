Rattijuoppo ajoi rajusti ulos Laukaassa: Auto kynti ojassa 50 metriä ja törmäsi koivuun – kaksi sairaalaan

Kaksi ulosajossa loukkaantunutta naista kuljetettiin sairaalahoitoon Laukaasta tiistai-iltana. Raju ulosajo tapahtui noin kello 20.15 Saviontiellä.

Poliisin mukaan ulosajo on tapahtunut kovalla vauhdilla siten, että henkilöauto on tullut Savion suunnasta kohti Vihtavuorta ja ajautunut vasemmalle kääntyvän mutkan jälkeen kulkusuunnassaan osittain oikealle pientareelle ja edelleen vasemmalle ojaan. Ojassa auto on jatkanut matkaansa vielä noin 50 metriä ja törmännyt koivuun.

Auton turvatyynyt laukesivat ja auto vaurioitui ulosajossa kauttaaltaan.

Paikalta tavattiin kaksi 1970-luvulla syntynyttä naista. Auton kuljettajasta ei saatu tapahtumapaikalla varmuutta, mutta molemmat puhalsivat törkeän rattijuopumuksen ylittävät lukemat. Poliisi tutkii tapausta törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.