Ravikilpailuja on liikaa osallistujiin nähden – pienillä paikkakunnilla hevospula

Ravipiireissä on huolestuttu ravikalenterin tiukkuudesta, ja tämän vuoksi ensi sunnuntaina järjestettäviä Pihtiputaan totoraveja odotetaan hieman ristiriitaisissa tunnelmissa.

– Kuluvan kesän kisatahti on ollut liian kova. Kuumana kesänä etenkin suomenhevosten on saatava huilata ravien välillä parikin viikkoa, mutta ravitapahtumia on pahimmillaan ollut jopa kaksitoista yhden viikonlopun aikana, sanoo Pihtiputaan Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Martti Kuha.

Liian tiuhaan ja lähekkäin järjestettävät ravitapahtumat ovat verottaneet varsinkin pienten ratojen osallistujia ja yleisöä.

– Hevosia ei yksinkertaisesti riitä kaikkiin raveihin.

Kun osanottajat valitsevat raveja, joissa startata, suurimpien palkintojen tapahtumat kohoavat suosikeiksi. Tässä eurojen välisessä kisassa pienemmät radat eivät pärjää – vaikka niillä on todella tärkeä tehtävä uusien lajiasiakkaiden ja nuorten kilpahevosten kasvattajina.

– Missäpä suurten areenojen ravihevosia kasvaisi, jos ei olisi peruskouluja? Pienet radat ovat juuri niitä peruskouluja, Kuha vertaa.

Kuhan mukaan jatkossa olisi tärkeää säätää kalenterit sellaisiksi, että kaikilla radoilla on mahdollisuus tarjota tapahtumia ja saada riittävästi kilpailijoita.

– Vuoden ravikalenteri laaditaan lähinnä Etelä-Suomessa, jossa ei valitettavasti aina hahmoteta, miten lähekkäin monet radat täällä muutamien isojen kasvattajien alueella sijaitsevat.

Parinsadan kilometrin säteellä ajetaan perjantaina Jyväskylässä, perjantaina ja lauantaina Ylivieskassa, lauantaina ja sunnuntaina Kuopiossa, Joutsassa ja Mikkelissä sekä heti maanantaina Oulussa.

– Kolmen päivän aikana lähtöviivalle pitää siis löytyä noin tuhat hevosta tai ponia. Onko tämä enää kenenkään etu? Kuha kysyy.

Kuha muistuttaa, että kun palkintojen taso viitisen vuotta sitten laski, väheni myös hevosten jalostaminen. Tämä näkyy nyt ravurien vähenemisenä.

– Vielä silloin viitisen vuotta sitten karsimme raveihin ilmoittautuneita, koska mukaan halusi jopa 300 hevosta, mutta viivalle mahtui vain 200. Nyt sadankin hevosen saanti on tiukassa, Kuha kertoo.

Pihtiputaalla 12.8. kello 13 alkavissa raveissa juostaan yhdeksän kiinnostavaa pelilähtöä ja mukana on noin sata valjakkoa. Mukana on muun muassa suomenhevosten nuorten sarja ja aina mielenkiintoinen Monte Prix Etoile -karsinta.