Ravintola-ala olisi toivonut vielä isompia helpotuksia toimintaan – eniten jännitetään, lähtevätkö asiakkaat liikkeelle

Ravintola-alalla jännitetään koronarajoitusten väistymisen ohella sitä, miten asiakkaat uskaltavat lähteä liikkeelle.

Ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa sillä edellytyksellä, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia enintään kello 22:een. Lisäksi ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Harri Ojanperä olisi toivonut, että ravintoloiden täyttöasteeksi olisi sallittu 75 prosenttia 50:n sijaan. S-ryhmä kuitenkin kertoi välittömästi hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen ravintolatoimintansa laajasta uudelleenkäynnistämisestä.

– Käynnistämme varmaan 50–60 prosentin peitolla ja katsomme, miten toiminta lähtee käyntiin, Ojanperä sanoo. Hänen mukaansa varsinkin iltapainotteisemmat ravintolat ja yökerhot jäisivät vielä kiinni.

Osuuskaupparyhmä on selvittänyt asiakkaidensa aikomuksia palata ravintoloihin. Kyselyn mukaan neljäsosa asiakkaista aikoisi alkuvaiheessa käydä ravintoloissa vähemmän kuin ennen kriisiä. Viidesosa ei osannut ottaa asiaan kantaa, ja loput kävisivät vähintään yhtä paljon kuin ennen kriisiä.

Ojanperän mukaan rajoitusten ja ihmisten varovaisuuden vuoksi ei voi vielä olettaa, että toiminta tulisi olemaan kannattavaa. Hänen mukaansa ravintolat tulee avata siitä huolimatta.

– Alkuun ja eteenpäin on pakko päästä, hän sanoo.

Ensimmäisiä ravintolailtoja jo varattu täyteen

Hallituksen linjauksen mukaan asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja, mutta turvallisuudesta on huolehdittava myös ulkona. NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikströmin mukaan mahdollisuus avata terassit parantaa olennaisesti toiminnan kannattavuutta. Ulkona on hänen mukaansa myös helppoa järjestellä turvavälejä.

– Toiminnan turvallisuus on kaiken lähtökohta. Kysyntä muodostuu vain sitä kautta, että ihmiset kokevat toiminnan turvalliseksi, Vikström sanoo.

Vikströmin mukaan osa kesäkuun alussa avautuvista ravintoloista on jo varattu täyteen ensimmäisten iltojensa osalta. Hän uskoo, että jos koronaviruksen leviäminen jatkaa taantumistaan, ihmiset lisäävät hiljalleen aktiivisuuttaan.

Picnic Groupin toimitusjohtaja Petteri Laurikainen kertoo, että rajoitukset eivät vaikuta kahviloihin yhtä paljon kuin iltaravintoloihin. Suurempi kysymys on, missä määrin ihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle.

– Menee varmasti ainakin syksyyn, että aletaan nähdä sellaisia asiakasmääriä kuin ennen kriisiä, Laurikainen sanoo.

Laurikaisen mukaan noin puolet Picnic-ketjusta on ollut auki take away -toimintana. Hän arvioi, että asiakkaat ovat yhä monin paikoin etätyömoodissa, mikä vaikuttaa ketjulle tärkeään lounasmyyntiin.

– Vaikka puhutaan kahvilasektorista, lounas on monin paikoin jopa tärkein osa liikevaihtoa.

Rajoitusten purkamisen ohella kaivataan tunnejohtamista

Hallituksen mukaan aluehallintovirastot valvoisivat, että ravintolat noudattavat rajoituksia ja velvollisuuksia. Aluehallintovirasto voisi määrätä puutteet korjattaviksi ja velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravintolan suljettavaksi asiakkailta enintään kuukaudeksi. Ravintolan olisi laadittava suunnitelma siitä, miten se toteuttaa hallituksen määräämät rajoitukset ja velvoitteet.

– Vastuu ei ole viime kädessä viranomaisilla ja valvojilla, vaan kaikilla yhteiskunnan tahoilla, erityisesti ravitsemisliikkeillä itsellään, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi tiistaina.

S-ryhmän Ojanperä ja NoHo Partnersin Vikström toivovat, että päättäjät luottaisivat ravintoloiden vastuullisuuteen. Ojanperä toivoo hallitukselta myös selkeää ulostuloa sen suhteen, että ihmiset uskaltaisivat lähteä ulos ja matkustamaan kotimaassa. Hän peräänkuuluttaa tunnejohtamista.

– Jos saamme ravintolatoiminnan käyntiin, sillä on voimaa sysätä koko yhteiskuntaa takaisin jaloilleen, Ojanperä sanoo.

Rajoituksia voi lieventää alueittain

Kiurun mukaan heti tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen vahvistamisen jälkeen hallituksen on tarkoitus antaa määräaikainen valtioneuvoston asetus, jota muuttamalla rajoituksia voitaisiin lieventää tai kiristää epidemiatilanteen mukaisesti.

– Hallitus tarkastelee seuraavaa askelta juhannusviikolla. Ajatus on, että tilannetta tarkastellaan kahden viikon välein sen jälkeen kun ravintolat avataan 1. kesäkuuta.

Hallitus voi Kiurun mukaan tarvittaessa lieventää rajoituksia alueittain.

Alueellinen porrastaminen on jakanut hallituspuolueita pitkin matkaa, kun ne ovat neuvotelleet ravintoloiden turvallisesta avaamisesta kesäkuun alussa. Etenkin keskusta on ollut alueellisen porrastamisen kannalla, koska epidemiatilanne on erilainen eri alueilla.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa oli tyytyväinen siihen, että ravintoloita ei säädellä eri maakunnissa eri tavalla. Järjestön mukaan kilpailun tulee olla tasapuolista.

MaRa kuitenkin vaati tuoreeltaan hallitusta nostamaan sallittujen asiakaspaikkojen määrän 75 prosenttiin normaalista. Järjestön mukaan suurta osaa lomautetuista työntekijöistä ei muuten voida kutsua takaisin töihin.

– Monet kulut, kuten vuokrat ja energiakulut, nousevat kuitenkin täysimääräisiksi. Puolella asiakaspaikkamäärällä ei ole mahdollista kattaa lähes täysimääräisiä kuluja, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoi tiedotteessa.