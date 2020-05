Sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä siitä, miten ravintoloiden toimintaa rajoitetaan kesäkuun alusta lähtien. Tarkoitus on, että ravintolat voivat avata ovensa asiakkaille, mutta poikkeusjärjestelyin. Tällä hetkellä ravintolat saavat myydä ruokaa ainoastaan ulos.

Hallitus antoi ravintoloiden avaamisesta esityksensä viime viikon tiistaina, ja sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa siihen joitakin muutoksia. Asiasta kertoo STT:lle valiokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk.)

Muutokset eivät ole niinkään sisällöllisiä, vaan kyseessä ovat muutokset säädöstasoon. Osa niistä asioista, joita hallituksen esityksen mukaan olisi voitu säätää asetuksella, on mietinnössä siirretty lain tasolle.

Vehviläisen mukaan muutokset liittyvät siihen, minkälaisia velvollisuuksia ravintolayrityksillä on.

Tällaisia muutoksia myös perustuslakivaliokunta edellytti eilen antamassaan lausunnossa.

Mietinnön valmistuminen tarkoittaa sitä, että ravintolarajoitusten käsittely etenee vielä tänään eduskunnan saliin ensimmäiseen käsittelyyn. Esityksen voimaan tulolla on kiire, sillä ravintoloita koskevat nykyiset rajoitukset ovat voimassa maanantaihin asti ja uusi laki on saatava voimaan ennen sitä.

Vehviläisen mukaan valiokunta kävi punnintaa myös siitä, miten avaamisessa voidaan mennä varovaisesti eteenpäin. Lisäksi valiokunta korosti rajoitusten alueellista tarkastelua.

Hallituksen esityksen mukaan ravintolat voisivat olla auki kello 23:een asti

Hallitus antoi viime viikon tiistaina eduskunnalle tartuntatautilakiin perustuvan esityksensä siitä, miten ravintolat voisivat avata ovensa asiakkaille poikkeusjärjestelyin kesäkuun alussa. Hallitus velvoittaisi ravintolat itse pitämään huolta siitä, että asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi eikä tungosta pääse syntymään.

Hallituksen esityksen mukaan ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa sillä edellytyksellä, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia kello 22:een. Lisäksi ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Asiakaspaikkarajoite ei koske terasseja, mutta turvallisuudesta on huolehdittava myös ulkona.

Ravintolassa on istuttava, mutta pöytiintarjoilu ei ole pakollista. Ruokaa ja juomaa ei saa itse ottaa esimerkiksi buffetpöydästä.

Ravitsemisliikkeille säädetään yleiset velvollisuudet asiakkaille annettavista ohjeista. Esimerkiksi on selvästi ilmoitettava, että oireisena ei saa tulla ravintolaan.

Aluehallintovirastot valvoisivat, että ravintolat noudattavat rajoituksia ja velvollisuuksia. Aluehallintovirasto voisi määrätä puutteet korjattaviksi ja velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravintolan suljettavaksi asiakkailta enintään kuukaudeksi.

Ravintolan olisi laadittava suunnitelma siitä, miten se toteuttaa hallituksen määräämät rajoitukset ja velvoitteet.

Hallitus tarkastelee seuraavaa askelta juhannusviikolla. Ajatus on, että tilannetta tarkastellaan kahden viikon välein sen jälkeen kun ravintolat avataan 1.6.

Hallitus ehdottaa, että laki olisi voimassa lokakuun loppuun asti.

"Aikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen"

Perustuslakivaliokunta moitti eilen antamassaan lausunnossaan hallituksen esitystä. Valiokunta kiinnitti huomiota esimerkiksi esitettyjen rajoitusten pitkään kestoon.

– Ehdotetun lain voimassaoloaika on huomattavan pitkä verrattuna siihen, että valmiuslain toimivaltuuksien käyttämisestä on päätetty kuukaudeksi tai puoleksitoista kuukaudeksi kerrallaan. Aika on varsin pitkä myös valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen tämänhetkiseen kokonaiskestoon nähden, valiokunta katsoi.

Valiokunnan mukaan hallituksen on lisäksi seurattava tarkkaan rajoitusten edellytysten täyttymistä. Jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää, valiokunta kirjoittaa.

Perustuslakivaliokunta lisäksi katsoi, että rajoitukset ravintoloiden toimintaan on mahdollista säätää ja ne pitää säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan mukaan laista on käytävä myös ilmi paremmin ravintolayrittäjien velvollisuudet.

Kovaa kritiikkiä tuli myös hallituksen aikataulupaineesta. Hallitus antoi esityksensä 19. toukokuuta ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1. kesäkuuta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen aikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen.

– Perustuslakivaliokunta pitää sääntelyä välttämättömänä, mistä syystä valiokunta on käsitellyt esityksen poikkeuksellisessa aikataulussa. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että hallituksella on ollut jo pitkään tiedossa se, että nykyiset rajoitukset päättyvät toukokuun lopussa. Nyt arvioitava esitys olisi siten voitu antaa hyvissä ajoin, valiokunta totesi.

Valiokunnan mukaan esityksen periaatteellinen merkitys huomioiden hallituksen olisi pitänyt jättää asian eduskuntakäsittelylle asianmukaisesti aikaa. Valiokunnan mukaan asioiden perustuslainmukaisuuden valvonta vaarantuu, jos hallitusten esitysten eduskuntakäsittelylle ei varata riittävää ja kohtuullista aikaa.