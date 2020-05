Ravintoloiden sulkemishyvityksiä muutettiin parempaan suuntaan, mutta esityksessä on yhä kolme suurta ongelmaa, arvioidaan ravintola-alan etujärjestöstä

Eduskunnan talousvaliokunnan tekemät muutokset hallituksen esitykseen ravintoloille maksettavista korvauksista ovat oikean suuntaisia, mutta mittakaava on yhä liian pieni, arvioi matkailu- ja ravintola-alaa edustavan MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi STT:lle.

Lapin mukaan tukisumma, jonka on talousvaliokunnan mietinnössä arvioitu olevan 170 miljoonan euron luokkaa, on noin puolet siitä, mitä MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM esittivät.

– Kysymys on siitä, että ravintoloiden kassat ovat tyhjillään. Tukisumma on pieni, kun ottaa huomioon ne vahingot, joita ravintola-alalle on aiheutunut sekä sen, miten toiminta voidaan aloittaa 1. kesäkuuta ja millaisilla rajoituksilla. Kyllä ravintoloille on taloudellisesti erittäin vaikeat ajat tulossa, Lappi sanoo.

Isompi korvaus olisi Lapin mukaan ollut työllisyyden ja pitkän aikavälin verotuottojen kannalta parempi.

"Tämä syrjii isoja työllistäjiä"

Talousvaliokunnan tämänpäiväisessä mietinnössä hallituksen esitystä ravintoloiden sulkemisen korvaamisesta rukattiin muutamilta osin. Ravintoloiden huhtikuun menetettyä myyntiä verrattaisiin vain tammi–helmikuun lisäksi viime vuoden huhti–toukokuuhun ja hyvitystä maksettaisiin sen mukaan, kumpi onkaan yritykselle edullisempi.

Työntekijöiden uudelleentyöllistämisestä maksettavaa tukea laskettaessa huomioon otettaisiin myös vuokratyöfirmojen kautta ravintoloissa työskennelleet. Lisäksi ely-keskusten tai Business Finlandin maksamat tuet sekä sulkemishyvitys eivät automaattisesti leikkaisi toisiaan.

Esitykseen kuitenkin jäi Lapin mukaan kolme suurta ongelmaa: isojen yritysten kohtelu, henkilöstö- ja oppilaitosravintoloiden tilanne sekä kesäravintoloiden ongelmat.

Mietinnön mukaan ravintoloiden sulkemisesta voi saada enintään puoli miljoonaa euroa per yritys ja uudelleentyöllistämistukea korkeintaan 800 henkilöltä eli 800 000 euroa.

– Tämähän syrjii isoja yrityksiä ja isoja työllistäjiä sen mukaan, millainen yritysrakenne esimerkiksi konsernissa on. Jos kaikki työntekijät ovat yhdessä yhtiössä, korvauksia saa vähemmän kuin vaikka jos työntekijät on jaettu useampaan yritykseen, Lappi sanoo.

Oppilaitosravintoloilta hävisivät asiakkaat

Henkilöstöravintoloiden myynti on MaRan tuoreen kyselyn mukaan pudonnut huhtikuussa 80 prosenttia ja oppilaitosravintoloiden jopa 90 prosenttia, mutta koska niitä ei määrätty lailla suljettaviksi, ne eivät kuulu hyvitysten piiriin. Tämä on Lapin mielestä erityisen kohtuutonta.

Hänen mukaansa päätös siirtyä etäopetukseen vei ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja hoito-oppilaitosten ravintoloilta asiakkaat käytännössä kokonaan.

– Se perustui julkisen vallan päätökseen, mutta siitä huolimatta valiokunta katsoo, että nämä ravintolat eivät ole oikeutettuja korvaukseen, Lappi ripittää.

Kolmas esitykseen jäänyt ongelma on Lapin mukaan se, että kesäravintolat eivät saa uudelleentyöllistämiskorvausta ollenkaan. Sitä nimittäin maksetaan sen perusteella, paljonko yrityksellä on ollut työsuhteisia työntekijöitä helmikuussa 2020.

– Monet kesäravintolat aukaisevat ovensa vasta huhtikuussa eli työsuhteessa olevia työntekijöitä ei ole helmikuussa lainkaan. Ne ovat voineet kuitenkin huhti–toukokuulta menettää kovastikin myyntiä, kun sieltä on mennyt pääsiäinen, vappu ja äitienpäivä. Myös nämä (ravintolat) ovat tämän uudelleentyöllistymiskorvauksen ulkopuolella kokonaan eikä sitä ole perusteltu, Lappi sanoo.