Ravintoloissa tuli valomerkki, liki kaikki ovat jo sulkeneet ovensa – "Tämä on täydellinen katastrofi"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) vetoomus siitä, että ravintolat ja yökerhot pantaisiin nopeasti kiinni, näyttää purreen. Monella yrityksellä ovet ovat sulkeutuneet jo aikaisemmin yksinkertaisesti siksi, ettei asiakkaita ole.

– Jos puhutaan sellaisista ravintoloista, joilla on salitoimintaa vielä lauantaista eteenpäin, niin se on kyllä todella pieni määrä. Tarkkaa määrää on täysin mahdotonta sanoa, mutta todella vähäinen se on. Maksimissaankin puhutaan muutamasta prosentista ravintola-alan liiketoiminnasta, arvioi Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavan MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lapin mukaan monet ravintolat ovat pitäneet oviaan auki tähän saakka myös siitä syystä, että lomautukset saadaan voimaan.

– Nyt kun lomautukset alkavat olla monella kohta tehty, niin se helpottaa edes vähän kuluja, Lappi huokaa.

"Pääministerin pyyntöä on syytä noudattaa"

Night People Group -ravintolaryppään toimitusjohtaja Antti Raunio sanoo, että heidän kaikki ravintolansa ovat jo kiinni.

– Jos pääministeri tällaista kriisiaikana pyytää, niin sitä pyyntöä on syytä noudattaa, Raunio perustelee.

Raunion mukaan työntekijät on jo lomautettu ja yritys on varautunut siihen, ettei liiketoiminta jatku ennen kesää. Raunion mukaan nyt käsillä oleva kriisi on hänen parin vuosikymmenen mittaisen uransa pahin.

NoHo Partners -ravintolakonsernin kohdalla tilanne on sama.

– Kaikki ravintolamme ruokaravintoloista viihderavintoloihin on suljettu lukuun ottamatta noin kahtakymmentä puhtaasti take away -palvelua tarjoavaa ravintolaamme, kertoi toimitusjohtaja Aku Vikström sähköpostitse.

Käteistä rahaa laskujen maksuun

MaRa:n Lapin mukaan ravintolayrittäjät tarvitsevat nyt käteistä rahaa, ja nopeasti.

– Tämä on täydellinen katastrofi. Jos me emme saa suoraa taloudellista tukea valtiolta, joka on ihan käyttöpääomaan tarkoitettu, eli saadaan laskuja maksettua, niin jälki on rumaa, Lappi konkretisoi.

– Tässä on paljon puhuttu siitä, että Business Finlandilta voi hakea rahaa, mutta rahan hakeminen kestää kauan. Sieltä voi saada elvytys- ja kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Tällaisesta ei nyt ole kysymys: tarvitaan rahaa laskujen maksamiseen. Selvitys- ja kehittämisasiat ovat monelle yritykselle aika kaukaisia tässä tilanteessa. Lappi muistuttaa.

Myöskään vuokranantajat eivät ole Lapin mukaan tulleet koronakriisissä riittävästi vastaan.

– Meille on tullut joitakin ilmoituksia, että isot vuokranantajat ovat antaneet vapautuksia. Suurin osa ei ole siihen kuitenkaan suostunut. Jotkut antavat maksuaikaa siihen asti kun kriisi on ohi, mutta on aivan selvää, että kun liiketoimintaa ei ole, niin ei niitä vuokria ole mitään mahdollisuutta maksaa silloinkaan.

Lappi muistuttaa, että toiminnan joskus jatkuessa pitää maksaa muun muassa työntekijöiden palkat ja lomarahat.

– Ja tämä kaikki tilanteessa, jossa yrityksen kassassa ei ole yhtään rahaa. Silloin ainoa vaihtoehto on konkurssi, Lappi täräyttää.