Rehula tarkkaili Väyrysen ja Huhtasaaren yhteistulosta: Markan kaipaajien kannatusta

Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula piti presidentinvaalien tulosta pitkälti odotusten ja mielipidemittausten mukaisena. Hän ei ryhtynyt harmittelemaan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen ääniosuutta, jolla tämä ohitti keskustan virallisen ehdokkaan Matti Vanhasen kannatuksen.

Monet keskustan peruskannattajat menivät näissä vaaleissa suoraan presidentti Sauli Niinistön taakse, Rehula arvioi.

– Nuo luvut kertoo siitä. Se on pikkuisen kuin Holmenkollenin viisikymppinen, jolle suomalainen hiihtäjä lähtee ja sanoo tekevänsä oman suorituksen ja katsovansa mihin se riittää. Meillä tämä suoritus nyt riitti tähän asti.

Epävarmoina aikoina haettiin turvaa ja äänestettiin suoraan istuvaa presidenttiä.

Rehula kertoi tarkkailleensa illan mittaan erityisesti Väyrysen ja perussuomalaisten Laura Huhtasaaren yhteenlaskettua kannatusta.

– Yksi tämän illan uutinen oli se, että näiden, jotka haluavat markan takaisin, yhteiskannatus on 12 ja puoli prosenttia. On tietty väestöryhmä, joka ajattelee samalla tavalla, Rehula sanoi.

Häntäsijalle jäänyt Torvalds: "Kymmenen pistettä pettymystä"

RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds sanoo olevansa pettynyt kannatukseensa presidentinvaaleissa.

Kannatus oli 1,5 prosenttia, kun äänistä oli laskettu 96,2.

– Olen minä tietenkin pettynyt.

Asteikolla 1–10 Torvalds sanoisi pettymyksen määräksi 10.

– Jos pettymyksen määrää lasketaan, niin sitten kymmenen pistettä pettymystä.

Torvaldsin mukaan pääasiallinen syy siihen, että muut eivät pystyneet haastamaan Niinistöä, on se, miten vaalikeskustelua käytiin. Torvaldsin mukaan muissa puolueissa oltiin tyytyväisiä Niinistön keskusteluun tuomaan tematiikkaan.

Torvaldsin mukaan Nato-teemalla vaaleihin lähtö ei ollut virhe. Hän oli ainoa ehdokas, joka kannatti selvästi Suomen liittymistä Natoon.

– En pidä sitä virheenä, mutta olen vakuuttunut, että joudumme palamaan Nato-kysymykseen mahdollisesti aika piankin.

Torvalds ei osannut sanoa, olisiko voinut tehdä kampanjassaan jotain paremmin. Hän ei aio lähteä ehdolle enää kuuden vuoden päästä.

Haaviston puoliso: Toisaalta ihan hyvä, ettei tule toista kierrosta

Toisaalta se voi olla ihan hyvä, ettei tule toista kierrosta, kommentoi Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores . Flores kertoo, että kuusi vuotta sitten kokemus oli hänelle hirveä, mutta nyt on ollut helpompaa.

– En ole ollut paljon mukana kampanjassa, koska normaali elämä on minulle niin tärkeää, Flores sanoi STT:lle Tavastia-klubilla Helsingissä.

Vihreiden valvojaisissa moni kannattaja ilakoi jo siitä, että kuuden vuoden kuluttua Haavistosta tulee presidentti. Flores ei kuitenkaan ole varma, lähteekö Haavisto enää ehdokkaaksi.

– Kuusi vuotta on pitkä aika, ei sitä edes tiedä, missä me silloin olemme. Kotona on ollut puhetta, että olisi kiva muuttaa ulkomaille joksikin aikaa. Pekka haluaisi ehkä tehdä ulkomailla töitä, ja minä menisin tietenkin mukaan.