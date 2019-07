Rekan perävaunu kaatui Ysitiellä Korpilahdella, hidastaa aamuliikennettä – katso video

Kaatunut tukkirekan perävaunu on hidastanut liikennettä valtatiellä 9 Korpilahden kohdalla torstaina, kertoo Yle Jyväskylä. Tiellä on ollut vain toinen kaista käytössä, ja paikalla on liikenteenohjaus. Lisäksi onnettomuuspaikalla oli varhain aamulla lastin puita, jotka on nyt jo saatu siivottua.

Liikenneonnettomuus tapahtui Korpilahdelta Jyväskylään Kärkisten risteyksen kohdalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 6.00.

Iltalehden tietojen mukaan rekan kuljettaja ei loukkaantunut. Keskisuomalainen ei ole vielä tavoittanut päivystävää palomestaria kommentoimaan asiaa.

Katso yläpuolelta lukijan kuvaama video onnettomuuspaikalta.