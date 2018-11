Rekasta kesken ajon irtoava rengas voi tehdä rumaa jälkeä – Jyväskylässä toimivassa yrityksessä ongelmaan löytyi yksinkertainen ratkaisu

Liikenneturvallisuutta parantava väline on suhteellisen halpa ja yksinkertainen, mutta ytimekästä ja tarttuvaa nimeä sille ei vielä ole tarjolla.

– Se on indikaattori, mutta miten sen sanoisi suomeksi... Sanotaan pyörän mutterin kireyden ilmaisin, hankintapäällikkö Ari Karjalainen ehdottaa.

Kyse on mutteriin lyötävästä lisäosasta, joita Karjalaisen edustama kuljetusyritys Vähälä Yhtiöt on keväästä lähtien käyttänyt vetoautojensa ja perävaunujensa renkaissa. Englantilaisvalmisteinen kappale kiinnitetään jokaisen pyörän tai pyöräparin kahteen mutteriin siten, että muovinuolet osoittavat toisiaan päin. Jos nuoli on vinossa, jaloitteleva kuski tietää saman tien, että mutteri on löystynyt.

– Kaksi ilmaisinta per rengas riittää, koska yleensä pyörän koko kehä löystyy kerralla, Karjalainen sanoo.

Rekkojen irtoilevat renkaat nousivat puheenaiheeksi tällä viikolla, kun Äänekoskentietä ajaneen raskaan ajoneuvoyhdistelmän perävaunun etupyörä irtosi ja rysähti henkilöauton keulaan. Henkilöautoa ajanut nainen selvisi keskiviikkoisesta onnettomuudesta vammoitta turvavöiden ja turvatyynyjen ansiosta.

Vähälä Yhtiöillä renkaiden irtoamisia sattui Karjalaisen mukaan viimeksi viime vuonna eli ennen kuin ilmaisimia otettiin käyttöön.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla ei ole tilastoja aiheesta, mutta Keskisuomalaisen ja STT:n arkistojen sekä Google-hakutulosten perusteella vuodesta 2013 lähtien Suomessa on uutisoitu ainakin 17 onnettomuudesta, jotka on aiheuttanut rekasta irronnut rengas.

Irtoamisia on kuitenkin todennäköisesti sattunut huomattavasti enemmän, arvioi Trafin johtava asiantuntija Otto Lahti.

– Useimmiten rengas pomppii metsään, eikä osu keneenkään. Näissä tapauksissa rekka jää usein pyörilleen ja tilanne korjataan omin voimin, eikä asia päädy uutisiin, Lahti sanoo.

Kuolonuhreilta on vältytty, mitä voidaan pitää osittain myös hyvänä tuurina, sillä raskaan ajoneuvon rengas painaa vanteineen tyypillisesti 90–100 kiloa.

– Pyörimisenergia on hirveä, ja maantiellä irtoava rengas voi kulkea todella pitkälle, Lahti sanoo.

Pyörien pysyminen kiinni autoissa on paitsi turvallisuus-, myös kustannuskysymys: irtoamisesta syntyy Karjalaisen mukaan aina vähintään tuhansien eurojen kulut, vaikka rengas pyörisikin vain ojaan. Vähälällä on liikenteessä yli 200 kuorma-autoa ja suunnilleen yhtä monta perävaunua.

– Vaikka löimme renkaisiin noin 5 000 ilmaisinta, yksittäisen vahingon kustannukset voivat olla huomattavasti suuremmat, Karjalainen sanoo.

Trafi toivoo, että mutterien löystymisestä varoittavat välineet yleistyisivät entisestään Suomessa. Tällä hetkellä niitä on Lahden mukaan käytössä etenkin suuremmissa kuljetusfirmoissa. Lahti vinkkaa, että vaihtoehto nuoli-ilmaisimelle on kahden mutterin yhdistävä peltilätkä, joka alkaa vääntyä, jos mutteri löystyy.

Hän painottaa, että renkaiden kiinnityksien tarkistaminen on aina myös asennelaji.

– Osa kuljettajista tarkastaa kaluston kuntoa jaloitellessaan ja osa ei, Lahti sanoo.