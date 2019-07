Rekkakuskit avasivat autonsa ovet – katso, miten rekkamies sisustaa työpaikkansa

Mid Finland Truck Meeting kokosi Viitasaarelle viikonloppuna reilut satakunta erilaista yhdistelmäajoneuvoa ja kuorma-autoa. Yleensä muut tielläliikkujat pääsevät näkemään isoja ajoepelejä vain ulkopuolelta, mutta nyt useampikin kuski oli avannut ovet uteliaille katsojille.

Monen rekan hytti on kuin yksiö, josta löytyy kaikki tarpeellinen minikeittiöstä nukkumapaikkaan. Eikä siinä kaikki: työpaikat on myös sisustettu oman mielen mukaan. Niissä näkyy oma maku ja harrastukset.

Kuopiolaisen Veeti Hännisen menopelin tärkeimmät ominaisuudet löytyvät keittiövarusteista, mutta myös auton sisustus on harkittu.

– Pidän näyttävistä asioista, joten se näkyy täälläkin. Ja on led-valoista hyötyäkin, yöllä pimeässä.

Lylyläisen Samppa Mäkelän autossa taas keskitytään äänentoistoon.

– Vahvistimia on viisi ja subbareita kolme. Tämä auto on ollut pääasiassa näyttelykäytössä, mutta on nyt siirtymässä työkaluksi puunajoon.

Minimalistisempiakin ratkaisuja kentältä löytyi. Arttu Savolaisen ajopeli on pelkistetty. Pääasia on toimivuus.

– Tietokone on tärkein. Olennainen on myös tämä varoituskolmio, joka laitetaan pikkuteiden päähän, jos menemme ahtaisiin paikkoihin. Kolmiossa olevaan numeroon kannattaa soittaa, jos on suuntaamassa samaan paikkaan. Silloin selviää tarkka sijainti ja mahdolliset ohituspaikat.

Osasta rekoista löytyy myös glamouria. Lappväärtiläisen Stefan Lundin ajokki ei enää ole aktiiviajossa.

– Ihailin takavuosina ulkomaisia hienosti sisustettuja autoja. Pääasias­sa niitä laitettiin mukavuuden vuoksi, mutta hienosta ulkonäöstäkään ei ollut haittaa. Päätin, että joskus minullakin on sellainen.

Lundin rekka on alusta loppuun saakka uusittu.

– Lempiväreillä leluksi, Lund naurahtaa.

