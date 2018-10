Rengasasentaja tekee sesonkiaikana yli 15-tuntista päivää: "Keskityn tekemään pultti kerrallaan" – Päivän jonossa voi olla 80 autoa

Päijät-Kumin rengasasentaja Tero Konttila Säynätsalossa tasapainottaa katumaasturiin tulevaa uutta kitkarengasta. Kello on 10.48 ja hän kuulee, että päivän jonossa on 80 autoa. Viimeisin kirjaus on luvassa kello 22.

– En ajattele jonoa, keskityn tekemään työtä pultti kerrallaan. Eilen tein 16 tuntia pitkän päivän, ja tänään kertyy 17 tuntia, Konttila kertoo.

Leikkimielisessä vertailussa Formula 1:n varikkotyöntekijät pystyvät vaihtamaan kilpa-autoon neljä rengasta parissa sekunnissa. Jokaisella renkaalla tosin on noin neljän hengen tiimi ja lisäksi auton eteen ja taakse asettuvat nostajat, eli aktiiviseen toimintaan osallistuu helposti parisen kymmentä varikkotyöntekijää.

Formulakisassa renkaanvaihto vie siis noin kaksi sekuntia. Ihan tähän ei Säynätsalossa renkaanvaihtosesongin alkaessa päästä, mutta tahti on silti ripeä.

– Kolme miestä pistää 60 rengaskertaa alle pitkänä sesonkipäivänä tässä pisteellä, jos kyse on pelkästä renkaanvaihdosta. Silloin autoa kohden menee 10–15 minuuttia, mutta vanteelle asentaminen ja tasapainottaminen tuplaavat ajan, Konttila sanoo.

Konttila tuli sesonkityöntekijänä Päijät-Kumiin, sukulaisen yritykseen vuosituhannen alussa.

– Vuoriston Jussi soitteli töihin. Välillä kävin kuljetusalan kurssin, ja tein niitä hommia muutaman vuoden. Jussi soitteli jälleen jeesaamaan ruuhkaan, ja palkkatuella etenin lopulta vakinaiseen työhön. Kymmenen vuotta olen nyt putkeen toiminut rengasasentajana sekä sesonkien välissä myyjänä, kiteyttää mies työuransa.

Sisään tulleen pakun koko kuljettajan puoleinen kylki nousee pikavauhdilla, kun Konttila pumppaa kerralla kahta tunkkia.

Auton ympärillä häärii saumattomasti kolme miestä. Tiimiläisiä ovat Konttila, rengasasentaja Jakke Raja-aho sekä sesonkityöntekijä Juuso Peltonen. Peltonen työntää kesärenkaita pesukoneelle sillä välin, kun Konttila ja Raja-aho purkavat rengashotellissa kesän viettäneet pyörät auton luo.

– Täällä huuli lentää ja työilmapiiri on hyvä. Työ on tärkeää, ja kokemus on tuonut ruuhkaankin järkevän työtahdin. Ammattilainen hoitaa homman oikein, sanoo Konttila.