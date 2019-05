Rengasliikkeissä on nyt ruuhkaa – takatalvi saattaa kuitenkin jopa vapauttaa renkaanvaihtoaikoja

Takatalvi osuu tällä kertaa keskelle rengasliikkeiden vaihtosesonkia. Kiire paljastuu jo siinä, että puhelimella ottaa aikansa päästä läpi puhumaan rengasmyyjille. Rengasnuoralle soittaessa puhelin hälytti aikansa ja lopulta automaatti ilmoitti, että soitto on kirjattu ja takaisinsoittoa voi jäädä odottelemaan. Odottavan aika osoittautui pitkäksi.

Soitto Kumisetään seuraavaksi meni myös automaattiin, joka hoki lupausta mahdollisimman pikaisesta palvelemisesta. Noin 10 minuutin odottelun jälkeen puhelimeen vastasi niin kiireinen työntekijä, että nimestä ei ehtinyt saada selvää.

– Meillä on jonoa ja kiirettä. Soita paremmalla ajalla, nyt ei ehdi näistä puhua, tokaisi mies ja katkaisi puhelun.

Uusi kokeilu Rengasnuoralle meni läpi jo toisella hälytyksellä. Puheluun vastasi rengasmyyjä Panu Lehtonen.

– Sesonki on edelleen menossa ja kalenterit ovat kovasti täynnä. Toisaalta tänään on tullut muutama peruutusaika, kun ihmiset ovat päättäneet pitää talvirenkaat vielä viikonvaihteen ajan alla. Näin joitain aikoja on nyt vapaana. Takaisin kesärenkaista talvirenkaisiin vaihtajia ei tällä kertaa ole tullut asiakkaaksi. Edellisessä takatalvessa heitäkin oli, sanoo Lehtonen.