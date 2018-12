Retkiluistelija ei saa koskaan matkata yksin – konkariluistelija liittäisi jääkoulun perusopetukseen

Lapsia ja nuoria pitäisi opettaa jo peruskoulussa liikkumaan luonnonjäillä turvallisesti perehdyttämällä heitä erilaisiin jääoloihin ja jäistä pelastautumiseen. Se estäisi monet hukkumiset heikkoihin jäihin. Näin painottaa Suomen retkiluistelijoiden yhdistyksen koulutettu retkiluisteluvetäjä Tommi Lahtonen Jyväskylästä.

– Kun kesäisin järjestetään uimakouluja, talvisin pitäisi olla jääkouluja, hän korostaa.

Retkiluistelun opettajan neuvot hyödyttävät myös muita jäillä liikkuvia, kuten pilkkijöitä. Vaikka loppusyksy on ollut leuto, moni on alkanut liikkua heikoilla jäillä. Hukkumisiakin on jo sattunut. Keski-Suomessa hukkui runsas viikko sitten kaksi retkiluistelijaa – toinen Karstulan Mustalammella ja toinen Saarijärven Saarijärvellä.

Oudoille vesille suunnatessaan retkiluistelijat tutustuvat aina jokeen, järveen tai merialueeseen ja suunnittelevat reittinsä etukäteen. Syvyyskarttojen ja virtauksien opetteleminen saattaa pelastaa ihmisen.

Retkiluistelijat eivät koskaan luistele yksin. Jos jäihin vajoaa tai kaatuu, tarvitsee apua. Lahtonen suosittelee varovaisuuden lisäksi plutausharjoitusta, jolla harjoitellaan jäihin putoamista ja avannosta pelastautumista.

– Jäistä nousemisen harjoittelu estää hätääntymisen tositilanteessa.

Jäätä pitää katsella, kokeilla ja kuunnella. On havaittava sulat, jäätymisrajat, virtapaikat, luodot, saaret ja niemenkärjet, joissa vesi kohoaa pintaa ja syövyttää jäätä.

Lahtonen korostaa jääsauvan tai -sauvojen hyödyllisyyttä. Piikkisauva on kevyempi versio tuurasta.

– Ilman sauvaa en liiku jäillä. Sillä voi iskeä jäähän ja tunnustella sen kestävyyttä. Jäätä voi kuunnella. Jos jäästä lähtee korkea ääni, se on heikkoa, hän sanoo.

Ripeimmin uutta jäätä syntyy tähtikirkkaana pakkasyönä. Tyynellä lumeton jää vahvistuu tällöin vuorokaudessa noin 2,5 milliä jokaista pakkasastetta kohti. Viiden sentin jääkerroksen syntyminen vaatii ainakin neljää tyyntä viiden asteen pakkaspäivää.

– Musta teräsjää on turvallisempi kuin luminen, koska eristeenä lumi hidastaa jään vahvistumista. Lujat retkiluistimet, lantiovyöllinen kelluva reppu vaihtovaatteineen, jäänaskalit ja oikeat retkiluistelusauvat ovat tarvittavia varusteita, Lahtonen kertoo.

Repussa pitää olla heittoköysi, ja on parempi, jos jäihin uponnut heittää sen pelastajalleen. Myös kastumiselta suojatut tulitikut tai sytytin ovat tarpeen.

– Kun vaihtovaatteet ovat väljiä, märän ihmisen on helpompi pukea ne. Istuma-alustalla on lämpimämpi seisoa avojaloin kuin jäällä, asiantuntija neuvoo.