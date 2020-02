Retkiluistelija putosi jäihin Jyväskylässä perjantaina – samassa paikassa vastaava onnettomuus vain vuorokausi takaperin

Retkiluistelija upposi Jyväsjärvellä jäihin Jyväskylän Mattilanniemessä perjantaina iltapäivällä. Luistelija oli kuitenkin päässyt vedestä omin avuin ylös ja jatkanut matkaansa jäätä pitkin luistellen, päivystävä palomestari Kalle Hakamäki Keski-Suomen pelastuslaitokselta kertoo.

Samassa paikassa tapahtui vastaava onnettomuus eilen torstaina, kun 70-vuotias hiihtäjä oli uponnut jään läpi veteen.

– Kyseessä on vastaava tapaus kuin eilen [torstaina] Mattilanniemessä Ylistön sillan kohdalla, Hakamäki sanoo.

– Luistelija oli sujahtanut samassa paikassa jäihin. Onnettomuudesta tehtiin useampia hätäpuheluita, eli moni ihminen oli nähnyt tilanteen. Luistelija oli kuitenkin päässyt sulasta omatoimisesti ylös.

Hakamäen mukaan luistelija jatkoi matkaansa tämän jälkeen "sen suurempia keskusteluja käymättä". Palokuntaa ei lopulta tarvittu paikalle lainkaan.

– Kaikesta päätellen retkiluistelijalla oli ollut asiaankuuluva varustus, kun niin sujuvasti oli päässyt ylös ja jatkamaan päiväänsä.

Hakamäki muistuttaa, että jääolosuhteet vaihtelevat Keski-Suomessa paljon, eikä hän suosittele jäille menoa lainkaan.

– En älyttömästi suosittelisi jäille menemään, siellä on sulia kohtia hyvin paljon. Jos sinne väen väkisin on mentävä, pitää tietää mitkä olosuhteet kyseisessä kohteessa on, Hakamäki toteaa.