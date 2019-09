Revontulet leiskuvat ensi yönä – pilvitilanne otollisin maan länsi- ja pohjoisosissa

Revontulien todennäköisyys on suuri perjantain ja lauantain välisenä yönä, mutta pilvipeite estää niiden näkemisen suuressa osassa maata.

Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä, että revontulia voi hyvällä onnella nähdä koko Suomessa, jos pilvitilanne sen sallii. Päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila kuitenkin sanoo, että pilvisyys on ensi yön aikana runsasta.

– Koko maata ajatellen ei ole hirveän hyvä tilanne, mutta paikoitellen voi näkyä.

Otollisimmillaan pilvipeite on Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Lapissa, joissa sää on selkeimmillään. Maan itä- ja keskivaiheilla Keski-Lappiin asti pilvisyys on puolestaan runsasta.

– Pilvien pieni rakoilu ei auta. Pitäisi olla mielellään laajalti selkeää, että revontulet näkyvät, Jylhä-Ollila sanoo.

Tyypillisesti revontulet leiskuvat keskiyöllä, mutta jos sää on otollinen, tänä yönä niitä kannattaa alkaa bongata heti pimeän tultua, Ilmatieteen laitos vinkkaa Twitterissä.