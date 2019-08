Riihi polttaa näppejä jo nyt

Näkökulma

Lisävelan määrä, työllistämistoimet, ratainvestoinnit, tulevaisuusinvestoinnit ja niiden jaksotus, etuuksien jaksotukset, koulutuspanostukset, ilmastopäätökset sekä veroratkaisut.

Tässä muutamia asioita, joita valtiovarainministeriö käy tällä viikolla läpi muiden ministeriöiden kanssa.

Näihin neuvotteluihin ja syyskuun budjettiriiheen kohdistuu poikkeuksellisen suuri mielenkiinto. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) on lunastettava vaalilupauksiaan ja osoitettava suunnan muuttuvan tilanteessa, jossa uutiset taloudesta ja työllisyyskehityksestä muuttuvat koko ajan synkemmiksi.

Kaikki hallituspuolueet korostavat ensimmäisen budjettiesityksen merkittävyyttä ja haluavat siihen omat puumerkkinsä. Nyt on konkreettisten tekojen aika, jotta äänestäjät näkisivät suunnan muuttuneen.

Tilanne on monessa mielessä poikkeuksellinen. Poikkeuksellista on jo se, että saman puolueen ministerit kiistelevät rahoista. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososella (kesk.) ja valtiovarainministeri Mika Lintilällä (kesk.) on eri näkemys koulutusrahoista. Kosonen haluaa lisärahat jakoon heti ensi vuonna, Lintilä jaksotettuna.

Myös pääministerillä ja valtiovarainministerillä on erilaisia näkemyksiä. Kilpailukykysopimukseen liittyvien sosiaaliturvamaksujen kompensoiminen ja siihen liittyvät veroratkaisut on suuri kysymysmerkki. Lintilälle tuli yllätyksenä Rinteen lupaus palkansaajien ostovoiman pitämisestä ennallaan ensi vuonna.

Rinne lupaili Ylen haastattelussa viime viikolla, että hallitus ei päästä ostovoimaa heikkenemään. Lintilän mukaan hallitus ei voi sitä luvata.

Työllisyyttä koskee suurin kysymysmerkki eli se, mitä toimia hallitus esittää työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin. Toistaiseksi hallitus on puhunut, lähinnä vasemmistopuolueiden suulla, ainoastaan aktiivimallin purkamisesta.

Rinne otti asiaan kantaa Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina ja sanoi, että hallitus aikoo päästä työllisyystavoitteeseen ilman keppiä. Keppi ja pakko eivät kuulu tämän hallituksen sanavarastoon.

Rinteen lausunto on ristiriidassa työministeri Timo Harakan (sd.) kommenttien kanssa. Työministeri sanoi viikonloppuna Talouselämä-lehdelle, että työttömiin voi kohdistua myös sanktioita, joita ovat esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvät velvoitteet ja toimeentuloturvan leikkurit.

– Keppi on aina käden ulottuvilla, Harakka sanoi.

Budjettiriihessä on ratkaistava, miten niin sanotut tulevaisuusinvestoinnit jaetaan hallituskauden ajalle. Kaikkiaan niitä on tarkoitus tehdä kolmella miljardilla eurolla.

Luvassa on rahaa muun muassa opettajien palkkaamiseen ammatilliseen koulutukseen, kehitysyhteistyöhön ja luonnonsuojeluun. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta tulevaisuusinvestointeja ei löytynyt. Rinteen mukaan kertaluontoisten menojen lisäys voi olla ensi vuonna miljardi.

Eläkkeiden vaiheittainen korotusesitys sisältyy budjettiesitykseen, mutta on auki, miten kaikkien muiden eri etuuksien korotukset jaksotetaan. Budjettiriihessä on ratkaistava, mistä yritystuista karsitaan sata miljoonaa euroa.

Vasemmiston ja vihreiden katseet kohdistuvat fossiilisten polttoaineiden tukiin. Ongelmana on, että polttoaineveroja aiotaan korottaa 250 miljoonalla eurolla, mikä on keskustalle kova paikka.

Oman mausteensa riiheen toi Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen (sd.). Hän varoitti Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa hallitusta velkaantumisesta. Hän muistutti, että Suomen velkataso on nyt huomattavasti korkeampi kuin kymmenen vuotta sitten.