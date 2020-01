Riihimäen vankilan esimies huumekaupasta: "Paljon on aikaa miettiä, ja fiksuja jätkiä on talossa, niin kyllähän ne keinot keksii"

Huumeita tulee vankilaan muurin yli, ihmisten sisällä ja jopa henkilökunnan autoihin kätkettynä, sanoi Turussa järjestettyyn huumeoikeudenkäyntiin todistajaksi kutsuttu Riihimäen vankilan rikosseuraamusesimies.

– Siinä on tietysti monenlaista toimijaa. On yksittäisiä vankeja, jotka tuovat omaan käyttöön aineita, antavat kaverille tai myyvät. Sitten on organisoidumpaa aineiden toimittamista vankilaan. On olemassa erinäköisiä porukoita. Monesti on samoja tekijöitä, mitkä on siviilissäkin hoitanut. Sitten on näitä niin sanottuja liivijengiläisiä, rikosseuraamusesimies kertoi.

Viestit kulkevat hänen mukaansa tv:n chatin kautta, ikkunasta huutelemalla ja puhelimilla soittamalla. Viesti kulkee suljetulta osastolta toiselle, kun henkilöt vaihtuvat ja putsarivangit tapaavat toisia putsarivankeja. Hänen mukaansa United Brotherhood on Riihimäen vankilan huumekaupassa merkittävä peluri ja kerää jopa tullimaksuja muiden vankien sisään tuomista huumeista.

– Meillä on paljon United Brotherhoodin jäseniä laitoksessa, ja suuri määrä huumeita liikkuu jengiosastoilla. Siinä on tällaista, että mitä tuolla vankilassa on yleisesti tiedossa, niin puhutaan tullimaksusta. Tullimaksu on viidestä prosentista 20 prosenttiin.

Valvonta ei ole aukotonta

Rikosseuraamusesimies kertoi, että opiaattien korvaushoitolääkkeeksi tarkoitettua Subutexia takavarikoidaan vuodessa noin 90 000 euron edestä, ja virkakunnan arvion mukaan kiinni saadaan kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttia. Tällä arviolla vuosittainen Subutex-kaupan arvo olisi pelkästään Riihimäellä 450 000–900 000 euroa, ja noin 150 euroa maksavia pillereitä kuluisi jopa kuusituhatta vuodessa.

Riihimäen vankila on 223-paikkainen laitos, ja jos kuvitellaan, että vankila olisi täpötäynnä Subutex-riippuvaisia ihmisiä, riittäisi määrästä jokaiselle vangille 27 pilleriä vuodessa. Kaikki vangit eivät tietenkään Subutexia käytä.

Syytettyjen puolustus kyseenalaisti tiistaina alkaneessa huumeoikeudenkäynnissä sekä hinta-, että määräarvion.

Erikoissyyttäjä Petri Vaaja kysyi esimieheltä, että miten on mahdollista, että tällaista huumekauppaa käydään suljetuissa valvotuissa laitoksissa.

– Valvonta ei ole koskaan aukotonta. Riihimäen ja Turun vankiloissa istuu ammattimiehiä, paljon on aikaa miettiä ja fiksuja jätkiä on talossa, niin kyllähän ne keinot keksii, rikosseuraamusesimies totesi.