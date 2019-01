Riihivuoresta halutaan jälleen laskettelukeskus – kunta järjestää kilpailutuksen jo tulevana keväänä

Muuramen kunta aikoo kilpailuttaa Riihivuoren laskettelutoiminnan ja siihen liittyvät tukipalvelut, kuten lippumyymälän ja suksivuokraamon tulevan kevään aikana. Tavoitteena on saada Riihivuori takaisin elämään entistä monipuolisempana matkailu- ja liikuntapalvelujen kohteena.

Kunnanhallitus päättää ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina kunnanjohtajan valtuuttamisesta hoitamaan kilpailutusta.

Tavoitteena on, että asia on kunnanhallituksen päätettävissä viimeistään huhtikuussa 2019. Tarvittaessa kilpailutuksen läpiviemiseksi on tarkoitus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Riihivuoren lasketteluhissit hiljenivät keväällä 2017 yrittäjän konkurssin seurauksena. Kunta hankki pääosan laskettelukeskuksesta etuosto-oikeudella omistukseensa, mutta toimintojen pyörittämiseen kunta ei ryhtynyt. Viime talvena Riihivuoressa toimi maksuton Snowpark lautailijoille ja mäenlaskijoille – ilman hissejä ja välinevuokrausta.

Kunnan omistukseen siirtyivät 32 hehtaarin maa-alueiden lisäksi myös ravintola Riihikelo, Riihivuori-Areena, grillikota ja hotelli Vuorikelo. Kauppahinta oli 650 000 euroa.

Ravintola-, majoitus- ja kesä­teatteritoiminta eivät kuulu kilpailutukseen, koska niistä kunnalla on voimassa olevat sopimukset palvelutuottajien kanssa.

Kunta ei myöskään itse aio investoida alueeseen, mikä tulee esille kilpailutuksen ehdoissa.

Kilpailutuksen perusteella valittava vuokraaja ottaa vastuulleen laskettelutoiminnan vaatimien välineiden ja koneiden hankinnan ja ylläpidon, rinnealueiden ylläpidon ja mahdollisen muokkaamisen. Myös lisärakentamisesta ja ylläpidosta vastuut kuuluvat vuokraajalle.

Kilpailutuksen kohteena ovat kaikki rinteet, mukaan lukien yksityisten maanomistajien omistamat pohjoisrinteet. Kunta jättää neuvottelun vuokraehdoista maanomistajalle samoin kuin itärinteellä yksityiseen omistukseen siirtyneiden hissikehikoiden osalta.

Itse hissit ja muu irtain myytiin konkurssipesän huutokaupassa. Tuleva toimija joutuukin aloittamaan melko puhtaalta pöydältä.

Riihivuorta ei olla kaupittelemassa täysin entisen idean pohjalta. Kunta teetti Riihivuoren kehittämistä varten selvityksen, jossa tutkittiin alueen toiminnallisia ja maankäytöllisiä mahdollisuuksia. Master plan -suunnitelmassa on ideoitu uutta majoituskapasiteettia, saunamaailmaa, tapahtuma-areenaa, talvikahvilaa, leirintää, kotieläinpuistoa ja edelleen tietysti laskettelua. Tavoitteena on vahvistaa Riihivuoren ympärivuotista käyttöä.