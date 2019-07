Riihon kyläläisten näkötornista tuli yksi Keuruun suosituimmista matkailukohteista – Talkooponnistuksessa rakennettiin myös valtava kota ja luontopolku

Kun nousee 107 askelmaa Himmaanmäen näkötornin huipulle, näkee 40 kilometrin päähän joka suuntaan. Maisema on tasaista: havu- ja lehtimetsää, pilkahdus yhdeksästä järvestä, muutamien talojen kattoja ja valtavasti sinistä taivasta. Tornin huipulle kapuavaa vilvoittaa kevyt kesätuuli. Matkalla huipulle on seitsemän tasannetta, ja puukaiteet ovat jämäkät ja korkeat, joten suoraan alaspäin ei tarvitse katsella.

Näkötornin rakensivat Riihon kyläyhdistyksen talkoolaiset viisi vuotta sitten.

– Alkuun näkötornissa vieraili yksittäisiä matkailijoita, mutta nyt tänne tulee bussilasteittain ihmisiä, muun muassa eläkeläisryhmiä, sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Jokinen.

Nykyään tornissa vierailee lähes 20 000 matkailijaa vuodessa.

Rakennusvaiheessa vapaaehtoisia Riihon kyläläisiä oli viitisenkymmentä. Nyt kun näkötornin vieressä toimii kahvila ja viime vuonna valmistunut, kenties yksi Suomen suurimmista kodista, aktiivisia kyläläisiä tarvitaan asiakaspalvelu-, varaus- ja esittelytehtäviin noin 15.

Talkootyötä tekevät muun muassa Liisa Jokinen, Kaarina Koski ja Raili Rinne. Heidät löytää useimmin kahviotiskin takaa.

– Enää ei käydä naapureiden luona kylässä niin kuin ennen, mutta kun tulen kahvioon töihin, se on kuin lähtisi kyläilemään.

Kesäaikaan päivittäin auki olevasta kahvio-kioskista on muodostunut paikallisten kohtaamispaikka.

– Sunnuntaina kyläläiset ja vähän kauempanakin asuvat tulevat tänne rupattelemaan. Olen tavannut tuttuja vuosikymmenten takaa ja monet lähiseudun asukkaat tulevat tänne varta vasten ajelemaan, kertoo Matti Jokinen. Hän on huomannut, että lähiseudun kesämökkiläiset ovat löytäneet paikan. Monet tuovat torniin myös kesävieraitaan. Vieraskirjasta paljastuu, että paikalla on käynyt matkailijoita 30 maasta.

Riihon kylä valittiin Keski-Suomen Vuoden kyläksi vuonna 2016 erityisesti Himmaanmäen näkötornin rakentamisen takia. Yhdistys sai ely-keskukselta maaseudun kehittämistukea puolet hankkeen kustannuksista. Tornin, kahvion ja kodan ylläpitokustannuksia yhdistys kattaa kodan vuokralla ja ruoka- ja kahvitilauksilla.

Sadan hengen kotaa tilataan Riihon kyläyhdistykseltä. Kodassa on ruokailutilat ja keskellä iso nuotiopaikka. Kotaa on varattu eniten lähikaupunkien ja kuntien henkilöstön käyttöön työhyvinvointipäiviä varten.

Viimeisimpänä alueelle valmistui 600 metrin luontopolku, jonka varrelle on rakennettu luontoaiheisia tehtävätauluja.

Tornin korkeus on 22 metriä ja mäen korkeus merenpinnasta 180 metriä. Torni seisoo kuparikyllästeisten mäntypylväiden varassa. Muu rakennusmateriaali on lehtikuusta. Alaosassa on tapahtumatila, jossa voi järjestää vaikka tanssit. Maksuton näkötorni on auki ympäri vuoden. Pihalle voi tulla myös paistamaan makkaraa.

Matti Jokinen suosittelee näkötorniretkeä muulloinkin kuin kesällä.

– Voi tulla ihailemaan ruskaa, revontulia tai vaikka kurkien syysmuuttoa. Kerran rakennusvaiheessa saavuin torniin viideltä aamulla ja sain ihailla alhaalla olevaa, usvan peitossa olevaa maisemaa.