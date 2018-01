Rikkihappoa kuljettanut rekka kaatui valtatiellä Porissa

Rikkihappoa kuljettanut säiliöauto kaatui perjantaina aamupäivällä valtatie kahdella Porin keskustasta etelään. Autoilijoille oli käytössä kiertotie, ja pelastuslaitoksen mukaan valtatie saatiin avattua kokonaan liikenteelle vasta illalla.

Palomestari Tero Järvelän mukaan rikkihappoa ehti vuotaa rekasta satoja litroja. Hän arvioi, että haitta ympäristölle on melko pieni. Syynä on se, että maa on jäässä ja suurin osa haposta päätyi tielle, joten sitä on helpompi torjua.

Säiliörekan kuljettaja loukkaantui Järvelän mukaan turmassa lievästi.