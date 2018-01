Rikkihappovuoto säiliörekasta saatu tukittua Porissa

Porissa valtatie kahdella pelastuslaitos on saanut tukittua rikkihappovuodon kaatuneesta säiliöautosta melko hyvin. Palomestari Tero Järvelän mukaan rikkihappoa ehti vuotaa rekasta satoja litroja.

Järvelä arvioi, että haitta ympäristölle on melko pieni. Syynä on se, että maa on jäässä ja suurin osa haposta päätyi tielle, joten sitä on helpompi torjua.

– Neutraloimme sen nyt ja katsomme, onko tarvetta tehdä sen suurempia toimia, Järvelä kertoi.

Kaatuneen säiliörekan kuljettaja loukkaantui Järvelän mukaan turmassa lievästi. Turma sattui Honkaluodon sillan kohdalla Porin keskustasta etelään.

Valtatie 2 on vielä tunteja poikki raivauksen takia.

– Odotamme kalustoa, johon pystymme siirtämään onnettomuusyhdistelmästä loput rikkihapot.

Autoilijoille on käytössä kiertotie.