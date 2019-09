Rikoksen uhriksi joutuneiden lasten palveluita pyritään parantamaan – uuden hankkeen tavoitteena tehostaa tutkintaa ja parantaa hoitoa

Seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa kokeneet lapset ja heidän perheensä ovat saamassa aiempaa vahvemman tukiverkoston lähivuosina. Tätä varten on käynnistynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Barnahus-hanke. Sen taustalla ovat Oulussa ja Helsingissä julki tulleet, lapsiin kohdistuneet seksuaalirikostapaukset.

– Hankkeen tarkoituksena on se, että pystymme vastaamaan lapsiin kohdistuviin väkivaltatapauksiin aiempaa paremmin, THL:n johtava asiantuntija Taina Laajasalo kertoo.

Barnahuseja eli Lastenasiaintaloja on eri puolilla Pohjoismaita. Ensimmäisenä ne otettiin käyttöön Islannissa vuonna 1998.

Laajasalon mukaan hanke tähtää rikosten tutkintavaiheen tehostamiseen, tutkinnan lapsiystävällisyyden ja moniammatillisen yhteistyön lisäämiseen sekä tuen ja hoidon saatavuuden parantamiseen niissä tilanteissa, joissa lapsi on joutunut väkivallan kohteeksi.

– Yritämme vaikuttaa myös viiveisiin eli tutkinta- ja oikeusprosessien kestoon. Tällä hetkellä niissä menee kokonaisuudessaan usein vuosia.

Edellisen hallituksen lisäbudjetista rahoituksen saanutta hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö ja koordinoi THL. Ne toteuttavat hankkeen yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa.

– Ajatus on saada sekä seksuaalista että fyysistä väkivaltaa kokeneet lapset saman sateenvarjon alle – ihan niin kuin meidän lainsäädännössäkin on, tiivistää STM:n ylilääkäri Ritva Halila.

Tarvetta on myös lapsiystävällisille tiloille, joissa lapsia voi kuulla seksuaali- tai väkivaltarikosten yhteydessä.

Suomessa on jo yliopistosairaaloiden yhteydessä viisi yksikköä, jotka toimivat pitkälti Barnahusien tavoin.

– Kaikki lapset eivät kuitenkaan pääse niihin, Taina Laajasalo huomauttaa.

Toisin sanoen se, että lapsi saisi lapsiystävällisen tutkinnan sekä tukea ja hoitoa riittävän nopeasti, ei toteudu optimaalisesti.

– Palveluketjut saattavat katketa ja sakata, siinä on tekemistä.

Laajasalo arvioi Barnahus-hankkeen kestävän useamman vuoden, noin vuoteen 2023 asti.

– Sen jälkeen toimintatapojen on määrä olla rakenteissa niin vahvasti, että ne voivat pyöriä itsekseen.

Ritva Halila pitää Lastenasiaintaloja malliesimerkkinä siitä, miten saadaan eri alojen toimijat yhteen verkostoiksi – tässä tapauksessa esimerkiksi poliisi, syyttäjä sekä lastensuojeluviranomaiset. Fyysisiä rakennuksia ei ole tarkoitus rakentaa.

Samaa periaatetta on tarkoitus toteuttaa myös osaamis- ja tukikeskuksissa (OT-keskus), joihin kootaan lasten, nuorten ja perheiden vaativimmat palvelut.

– Meillä on olemassa ryhmä lapsia, joilla on monien ja monialaisten palveluiden tarve. Näyttää siltä, ettei meidän palvelujärjestelmämme pysty vastaamaan lasten tarpeisiin ihan sen takia, että järjestelmä on vähän jäykkä ja eri sektorit toimivat omissa pilttuissaan, Halila kertoo perustellessaan OT-keskusten tarvetta.

Tavoitteena on, että OT-keskus näyttäytyisi yhtenä ovena tai yhtenä ihmisenä lapselle tai nuorelle, jolla on monialaisten palvelujen tarve.

– Toisin sanoen lapsella olisi yksi ammattilainen, jolle annetaan kaikki tuki. Palvelut rakennetaan lapsen arjen ympärille.