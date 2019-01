Rikoksentekijöiltä kerätty uutta maksua rikosten uhreille kaksi vuotta – tuotto jäänyt miljoonia arvioitua valjummaksi

Kaksi vuotta voimassa ollut laki rikosuhrimaksusta ei ole kartuttanut valtion kassaa odotetusti. Lain voimaan tullessa rikoksentekijöille määrättävien maksujen arvioitiin tuottavan valtiolle rikosten uhrien tukipalveluihin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. 2017 maksuista kertyi 2,7 miljoonaa ja viime vuonna 2,3 miljoonaa euroa. Maksuja on määrätty lain voimaan tulon jälkeen yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Niistä perimättä on 3,3 miljoonaa eli 39 prosenttia.

Oikeusministeriössä vajeen syitä pohdittiin jo heti ensimmäisen vuoden tilastojen jälkeen. Parhaillaan asiasta on käynnissä selvitys.

– Monenlaisia vaihtoehtoja on mietitty, mikä meidän arviossa meni niin paljon yläkanttiin. Asiasta tekeillä oleva selvitys on vasta alkuvaiheessa, joten analyysi on saatavilla vasta sen valmistuttua, neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo kertoo.

Maksu määrätään rikoksentekijälle, jota rangaistaan rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Maksun suuruus on 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään puoli vuotta vankeutta ja 80 euroa, jos ankarin rangaistus on yli puoli vuotta vankeutta.

Oikeusrekisterikeskuksen perintälakimies Sakari Haataja muistuttaa, että rikosuhrimaksuilla on viiden vuoden vanhentumisaika, joten tuomittujen maksujen perintätulosta voidaan lopullisesti arvioida vasta viisi vuotta tuomitsemisen jälkeen. Hänen mukaansa asiaan voi vaikuttaa myös perinnän marssijärjestys.

– Maksut kohdennetaan ensin sakolle, sen jälkeen mahdolliselle sakonkorotukselle ja vasta sitten rikosuhrimaksulle, Haataja miettii.

Perintätulokseen voi Haatajan mukaan vaikuttaa myös rikosten laatu, sillä rikosuhrimaksun määräämisen edellytyksenä on tuomio rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta.

– Siinä kategoriassa on ehkä enemmän maksukyvyttömiä henkilöitä verrattuna rikesakkopuoleen, Haataja sanoo.

Rikosuhrimaksuilla rahoitetaan rikosten uhrien yleisiä tukipalveluita, muun muassa Rikosuhripäivystyksen (Riku) ja lähisuhdeväkivallan uhrien tukipuhelimen Nollalinjan toimintaa. Rahoitus ei ole riippuvainen rikosuhrimaksujen perinnän onnistumisesta, sillä varat budjetoidaan valtion talousarviosta. Rikun toiminnanjohtajan Leena-Kaisa Åbergin mukaan maksujärjestelmä on parantanut merkittävästi rikosten uhrien tukipalveluita ja oikeusturvaa.

– Henkilöstömäärämme on kolmessa viime vuodessa kaksinkertaistunut ja koska pystymme palvelemaan kattavammin, ohjaavat myös viranomaiset meille enemmän asiakkaita, Åberg sanoo.

Asiakkaita oli 2017 koko maassa 12 700 ja alustavan tilaston mukaan viime vuoden luku nousee reilusti yli 14 000 asiakkaan.

Keski-Suomessa Riku toimii Kriisikeskus Mobilen yhteydessä Jyväskylässä ja palvelee 23 kunnan asukkaita. Henkilökohtaisissa tapaamisissa, puhelimitse tai verkossa rikoksen uhrin, hänen läheisensä tai rikoksen todistajan on mahdollista saada erilaista tukea ja neuvontaa.

– Aiemmin meillä oli yksi osa-aikainen työntekijä, mutta nyt on yksi täyspäiväinen ja yksi osa-aikainen, toiminnanohjaaja Lea Manninen kertoo.