Rikollisliigan epäillään järjestäneen huumeita Suomeen kukkarekoissa – samassa vyyhdessä poliisin pukukaapista ja kotoa takavarikoitiin dopingaineita kymmenientuhansien eurojen arvosta

Suomalaisvoimin pyörineen suuren huume- ja dopingorganisaation epäillään tuoneen huumeita Suomeen kukkarekkoihin kätkettyinä, ilmenee poliisin esitutkintamateriaalista.

Poikkeuksellisen laajan huume- ja dopingjutun käsittely alkoi eilen Helsingin käräjäoikeudessa, ja pääepäillyt ovat Cannonballin ex-johtaja Janne Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho. Nyt julki tulleesta esitutkintamateriaalista on ilmennyt tarkempia yksityiskohtia organisaation toiminnasta.

Poliisin tutkinta-aineiston mukaan molemmilla miehillä oli organisaatiossa ydinryhmänsä. Ranta-ahon ydinryhmään kuului poliisin mukaan tamperelaistaustaisia ihmisiä, joilla ei ollut merkittävää rikostaustaa ja jotka Ranta-aho oli tuntenut jo useiden vuosien ajan. He ovat kaikki olleet työssäkäyviä ihmisiä.

Tranbergin ydinryhmä koostui poliisin mukaan entisistä liivijengi Cannonballin jäsenistä, jotka ovat eronneet tai erotettu kerhosta samoihin aikoihin Tranbergin kanssa. Ydinryhmään kuului lisäksi kerhon lähipiiriin kuuluneita ihmisiä, esitutkintamateriaalissa kerrotaan.

Poliisina toiminutta miestä epäillään dopingin levittämisestä

Huumeliiga tahkosi esitutkinnan mukaan yli 10 miljoonaa euroa rikoshyötyä. Aineita tuotiin ainakin Hollannista, ja rikokset ajoittuvat vuosiin 2016–2019.

Epäiltyinä samassa jutussa on Tranbergin ja Ranta-ahon lisäksi monia julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten kilpapurjehtija Janne Järvinen, jota syytetään kahdesta törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Törkeästä dopingrikoksesta epäillään Helsingin poliisilaitoksen poliisina toiminutta miestä. Esitutkintapöytäkirjan perusteella poliisia epäillään siitä, että hän osallistui dopingaineiden levitykseen. Poliisin kotoa ja kuntosalin pukukaapista takavarikoitiin dopingaineita yli 38 000 euron arvosta.

Syytettynä on myös liivijengi Helvetin enkeleiden johtohahmo, jota syytetään muun muassa 210 000 euron huumausaine-erän ostamisesta Ranta-aholta. Ranta-aho kuvaili kuulusteluissa miestä ystäväkseen vuosien ajalta.

Tranberg: "Tuntuu että sekoan"

Ranta-aho kiisti kuulusteluissa pyörittäneensä huumeorganisaatiota. Ranta-ahon mukaan hänellä ei ollut mitään roolia asiassa. Esimerkiksi kotoaan olevaa setelinlaskukonetta Ranta-aho perusteli sillä, että omistaa yökerhon, ja useimpiin kysymyksiin hän vastasi, ettei tiedä asiasta.

Tranberg puolestaan ei vastannut esitutkintapöytäkirjan perusteella kysymyksiin lainkaan. Poliisi sai käsiinsä kuitenkin muun muassa Tranbergin puhelinmuistiinpanoja toukokulta 2019.

– Miljoonan huumelasti odottaa myymistä, mutta avain miehiä on napattu. Poliisi on jäljillä, Tranberg kirjoittaa puhelinmuistiinpanossaan.

– On ylitetty jo ne rajat millä lehdissä on oltu "suurimpia" meillä on kaikki tavarat käytettävissä, lentokoneesta alkaen.

Tranberg kirjoittaa, että kukaan ei ole koskaan tuottanut vuodessa tavaraa niin paljon maahan "kuin me".

– Selvästikään aine ei auta. Tuntuu että sekoan. Tuliko raja vastaan nyt? 1,5 vuotta yksinäisyyttä, huumekauppaa ja kuoleman jatkuva läsnäolo.

Huumeita peiteltiin murattikasveilla

Huumausaineita pakattiin poliisin mukaan kukkarekkojen lasteina olleisiin pahvilaatikoihin ja peitettiin murattikasvein. Suomessa huumeita piilotettiin maastokätköihin, joita oli ainakin Karkkilassa ja Vihdissä. Osa huumeista toimitettiin niin kutsuttuihin postikonttoreihin eli toimisto- tai varastotiloihin. Huumeita myytiin sekä pimeässä verkossa että katukaupassa.

Varastoja oli muun muassa Tampereen Pispalassa ja Multisillalla, kuntokeskuksen varastotiloissa Tampereen Tammelassa sekä Pirkkalassa lähellä Tampere-Pirkkalan lentoasemaa. Helsingissä varastotiloja oli ainakin Haagassa, Kruununhaassa ja Vallilassa. Osa varastotiloista oli kenen tahansa vuokrattavissa olevia pienvarastoja, joita yritykset ovat perustaneet muun muassa kaupunkien keskustoihin.

Poliisi tilasi valeostona huumeita

Huumebisnes alkoi syytteiden mukaan dopingaineista ja laajeni huumausainerikoksiin. Kaksikko oleskeli Espanjassa, jossa Ranta-aho asui ja Tranberg pakoili hänestä laadittua kansainvälistä etsintäkuulutusta.

Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Ulkoisia tunnuksia tai nimeä ryhmällä ei ollut, mutta esitutkinnan mukaan järjestäytyminen perustuu ryhmän rakenteeseen, toimintatapoihin ja käskyvaltasuhteisiin.

Organisaation toimivuudesta kertoo myös se, että pimeän verkon kauppapaikoilla organisaation myyntitilit keräsivät valtavasti positiivista palautetta. Poliisi käytti tutkinnassa myös valeostoja. Poliisi tilasi syyskuussa huumeita pimeästä verkosta nimimerkiltä Hesburgerking.

Organisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 17 kiloa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitablettia ja kaksi kiloa kristallia. Epäiltyjä on kymmeniä, ja asian käsittely jatkuu tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa.