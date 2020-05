Rikollisvaikuttajalle tuomio neljännestä murhasta myös hovissa: pahoinpiteli ystävänsä hengiltä tämän vankilomalla

Helsingin hovioikeus katsoo, että rikollisvaikuttaja Raimo Anderssonin henkirikos oli murha. Teosta tuomittiin Veli Matti Huohvanainen, 50, ja tämä oli jo neljäs murha, josta hänet on tuomittu.

Myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli tuominnut Huohvanaisen elinkautiseen vankeuteen murhasta viime vuoden maaliskuussa. Vankilomalla olleen Anderssonin henki riistettiin huhtikuussa 2018 hänen kotonaan Vantaalla.

Miehet olivat tulleet Anderssonin kotiin jatkoille ravintolaillan päätteeksi.

Löi, potki ja poltti tupakalla

Huohvanainen tappoi uhrinsa lyömällä ja potkimalla tätä turvakengät jalassaan eri puolille vartaloa ja päähän aamuyöstä, hovioikeus toteaa. Väkivaltaa käytettiin pääosin uhrin kotitalon pihamaalla. Huohvanainen myös poltti Anderssonia tupakalla ja tupakansytyttimellä ja lopulta raahasi tämän eteiseen ja poistui tekopaikalta.

Tontilla oli valvontakameroita, minkä vuoksi omakotitalon pihan pahoinpitelystä jäi tarkkaa todistusaineistoa.

Hovioikeus katsoi, että kohdistaessaan voimakasta väkivaltaa puolustuskyvyttömänä maassa maanneeseen uhriin tekijän on täytynyt käyttämänsä väkivallan laadun, voimakkuuden ja keston perusteella pitää uhrin kuolemaa varsin todennäköisenä ja väkivaltaa vielä jatkaessaan lopulta varmana seurauksena. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että teko on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla ja että se on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Teko kesti yli puolitoista tuntia ja kuolema oli hyvin tuskallinen.

Hovioikeus kuitenkin katsoi jääneen näyttämättä, että Huohvanaisella olisi ollut sitkeä surmaamispyrkimys.

Puolustautui sillä, ettei ymmärtänyt uhrin olevan Andersson

Huohvanainen kiisti murhasyytteen ja vaati hovioikeutta hylkäämään sen.

Hän myönsi pahoinpidelleensä Anderssonia ja aiheuttaneensa tämän kuoleman. Tarkoituksena ei Huohvanaisen mukaan kuitenkaan ollut tappaa. Hän kuitenkin myönsi syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja kuolemantuottamukseen.

– Huohvanainen ja Andersson olivat olleet läheisiä ystäviä vuosia, eikä heidän välillään ole ollut erimielisyyksiä milloinkaan eikä ole tullut ilmi mitään seikkaa, joka viittaisi siihen, että erimielisyyksiä olisi ollut tapahtuma-aikaankaan, sanottiin Huohvanaisen hovioikeuteen toimittamassa kirjallisessa valituksessa.

Molemmat olivat erittäin vahvasti päihtyneitä tapahtuma-aikana, Huohvanainen kertoi. Huohvanainen ei kertomansa mukaan ymmärtänyt pahoinpitelyn kohdistuneen Anderssoniin, vaan luullut pyrkineensä poistamaan hänelle tuntemattoman henkilön Anderssonien kiinteistöltä.

Sai tuomion myös uhrin korujen ja kellon viemisestä

Huohvanainen tuomittiin hovioikeudessa myös törkeästä varkaudesta. Anderssonilta katosi 12 000 euron korut, mutta käräjäoikeus katsoi, että jäi liikaa muita mahdollisia vaihtoehtoja sille, miten korut katosivat ja hylkäsi syytteen. Sen sijaan hovioikeus katsoi, että oli suljettu pois kaikki muut varteenotettavat vaihtoehdot sille, miten omaisuus olisi kadonnut. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi hovioikeuden mukaan, että Huohvanainen vei kellon ja korut.

Sekä Huohvanainen että Andersson ovat olleet merkittäviä hahmoja suomalaisessa alamaailmassa. Huohvanainen on aiemmin tuomittu kolmesta murhasta, jotka tapahtuivat vuonna 1999.

Andersson puolestaan istui keväällä 2018 yhä tuomiota alamaailman palkkamurhasta, joka tapahtui vuonna 2003 Helsingin Vuosaaressa. Kuolinyönään Andersson oli vankilomilla.