Rinnat voivat tarjota jopa imetysorgasmeja, eikä siinä ole mitään väärää: "Moni nainen jää yksin tuntemuksiensa ja kokemuksensa kanssa"

Rinnat ovat tärkeä osa naisen seksuaalisuutta. Marja Kihlström on erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), tietokirjailija ja Puhu muru -bloggaaja, ja hän pyrkii työssään saamaan jokaisen naisen pohtimaan omalta kohdaltaan, millaisesta koskettelusta juuri he pitävät.

– Rintoihin voi liittyä monenlaisia tunteita ja suhde omaan kehoon vaihtelee elämän varrella. Esimerkiksi joskus kosketusta ei pysty ottamaan vastaan, kun omat rinnat tuntuvat huonoilta, vaikka kumppani kuinka vakuuttelisi.

– Toisaalta jos jää ilman toivomaansa kosketusta, voi syntyä ajatuksia ja tunteita, että omassa kehossa on vikaa. Omat toiveet kannattaa sanoa rohkeasti kumppanille, sillä kukaan ei ole selvänäkijä.

Marja Kihlströmin mukaan rintoihin liittyy paljon kulttuuriin, poliittisia ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

– Rintojen koko ja muoto on symboloinut rotua, siviilisaatiotasoa, yhteiskuntaluokkaa, kansallisuutta ja poliittisia päämääriä. On tärkeää myös muistaa, että rintojen seksuaalinen merkitys ei ole samanlainen kaikkialla. Meillä vaikuttaa amerikkalaistunut kulttuuri, jossa rinnat ovat osa kauneusihannetta.

– Länsimaissa naisen keho on ylipäätään objekti, minkä äärelle meidän kaikkien tulisi pysähtyä ja tunnistaa se. Ulkonäköpaineet tulevat usein ulkoapäin. Media sekä some välittävät myyttejä naisen kehosta, ja niiden lähteiden äärelle pysähdyn seksuaaliterapia-asiakkaideni kanssa. Olen huomannut, että oman kehon haltuunotto ja kohteesta toimijaksi siirtyminen voimaannuttaa monia naisia. Se auttaa ottamaan askelia kohti seksuaalisuutta, joka on omaa nautintoa varten – ei vain muita varten.

Pornoteollisuus tuottaa monenlaista mielikuvaa naisen ihannevartalosta. Fetissin kohteena voivat olla niin suuret kuin pienet rinnat, luomurinnat kuin silikonirinnat.

Elämme kulttuurissa, jossa naisen rinnoista on tullut yhteistä omaisuutta, ja esimerkiksi julkista imettämistä paheksutaan. Tämä johtuu rintojen seksualisoimisesta.

Kihlström on itse imettänyt kolme lastaan, ja hän on tehnyt sitä julkisesti kahviloissa ja päiväkodin pihalla.

– Julkinen imetys herättää paljon tunteita, ja olen puhunutkin sen äärellä seksuaalikasvatuksen näkökulmasta. Imetys on tär­keää vauvan ravinnon saannin ja läheisyyden kokemuksen kannalta, mutta silti me sekoitamme siihen syvempiä seksuaalisia jännitteitä, Kihlström kertoo.

– Imetys on luonnollista ja se pitäisi normalisoida. Aikuisen ihmisen tulisi kysyä itseltään, miksi toisen ihmisen imetys kuohuttaa minua. Vaikka tapetilla on naiset rinnat, mihin liittyy seksuaalisuus, on tärkeää myös erottaa toisistaan imetys ja muu seksuaalinen lataus rintoja kohtaan.

Imetys voi Marja Kihlströmin mukaan saada naisessa aikaan seksuaalisen mielihyvän tunteita ihan jopa orgasmiin saakka.

– Siinä ei ole mitään pahaa eikä väärää, eikä ole syytä hävetä omaa kokemusta.

– Moni nainen jää kuitenkin yksin tuntemuksiensa ja kokemuksensa kanssa, pahimmassa tapauksessa he jopa lopettavat imetyksen. Rinnat ovat erogeeniset, ja niiden koskettelu tuottaa mielihyvää.

– Minusta meidän kaikkien tulisi ottaa mallia lasten terveestä uteliaisuudesta ja luonnollisesta suhtautumisesta yhtä maailman luonnollisinta asiaa kohtaan. Imettävät äidit eivät kuulu suljettuihin imetyshuoneisiin, elleivät itse sitä kaipaa.