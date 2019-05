Rinne: Hallitusohjelma voi olla valmis huomisiltaan mennessä, jos hyvin käy – Haaviston mukaan asioita riittää vielä ratkaistavaksi

Hallitusneuvotteluja vetävä Antti Rinne (sd.) on luottavainen neuvottelujen edistymisestä. Rinne arvioi aamulla, että jos oikein hyvin käy, hallitusohjelma voi olla sisällöltään valmis huomisiltaan mennessä. Tämän jälkeen alkaisivat muun muassa keskustelut siitä, mikä on hallituksen kokoonpano.

– Ensi viikon alussa olisi puolueiden eduskuntaryhmien yhteinen seminaari, sitten päätöksentekoelimet ja joskus loppuviikolla sitten hallitus nimitettäisiin, Rinne sanoi aamulla.

Hallitusneuvottelut jatkuvat taas tänään Säätytalolla.

Myöhään eilen illalla selvisi, että neuvotteluissa mukana olevat puolueet ovat sopineet yhteisestä talouskokonaisuudesta.

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan auki olevia kysymyksiä on edelleen kohtuullinen määrä.

– Eilen päästiin monissa asioissa eteenpäin, mutta asioita riittää vielä ratkaistavaksi tällä viikolla, Haavisto sanoi tänään aamulla.

Haavisto ei halunnut mennä ratkaistavissa asioissa yksityiskohtiin.

– Budjetin eri osa-alueilla on sekä lainsäädännöllisiä että rahoitukseen liittyviä tavoitteita, joista käydään melkoisen kovaa vääntöä ryhmienkin välillä, Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa talouslinjassa on katsottu budjetin kehitystä vuoden 2023 tasossa. Haavisto kertoi aamulla, että taloudessa on mittaluokasta ja sen rahoituksesta yhtenäinen käsitys. Myös joistakin infrastruktuuri-investoinneista ja niiden mittaluokasta on yhteinen käsitys.

Ongelmakohdat puheenjohtajien pöytään

Rinne sanoi eilen illalla, että puolueilla on "vajaa kymmenen" kysymystä, jotka yhä vaativat ratkaisuja.

Taloutta koskevan sovun sisällöstä ei ole vielä tietoa. Sovittujen talouslinjojen pohjalta työ jatkuu pienemmissä työryhmissä.

– Jos siellä tulee ongelmia, ne ratkaistaan puheenjohtajien pöydässä, Rinne totesi.

Illalla Rinne ei kommentoinut suoraan, onko keskusta tinkinyt muun muassa kynnyskysymyksistään, joiden mukaan yritysten verotusta ei kiristetä.

– Kaikki puolueet ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja löytäneet ratkaisuja, joilla kaikki voivat mennä eteenpäin.