Rinne Isis-leirillä olevista suomalaisista Ylen tentissä: Suomen kansalainen on oikeutettu palaamaan

Hallitusneuvotteluja vetävän SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan Suomen kansalainen on oikeutettu palaamaan riippumatta siitä, mitä ulkomailla on tapahtunut. Rinne otti torstaina Ylen vaalitentissä kantaa Ylen uutiseen, jonka mukaan Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin Isis-leirillä on 44 suomalaista, 11 naista ja heidän 33 lastaan.

– Tarvitaan jonkinnäköinen kansainvälinen tuomioistuin, jota Ruotsi muun muassa on esittänyt. Selvitetään ihmisten taustoja ja se, onko syyllistytty rikokseen. Sitten asianmukaiset rangaistukset kansainvälisen oikeuden mukaisesti, Rinne luonnehti.

Kansainvälisen tuomioistuimen tarpeesta vallitsi puheenjohtajien keskuudessa jonkinlainen konsensus, mutta esimerkiksi keskustan Juha Sipilä, perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja kokoomuksen Petteri Orpo kiirehtivät puheenjohtajatentissä toteamaan, että aikuisille lähtö Syyriaan on ollut oma valinta eikä heitä toivoteta avosylin takaisin. Lapsille riitti myötätuntoa.

Halla-ahon mukaan minkään oikeuslaitoksen tulee olemaan hyvin vaikeaa näyttää toteen mahdollisia rikoksia.

– Todisteiden löytäminen on vaikeaa, kuten Halla-aho sanoi, mutta kansainvälisen tuomioistuimen kautta se olisi helpompaa kuin kansallisissa tuomioistuimissa, sanoi RKP:n Anna-Maja Henriksson.

Halla-aho ennusti maakuntien paluun

Sunnuntain EU-vaalipäivän lähetessä suurimpien puolueiden puheenjohtajat ovat kokoontuneet lukuisiin vaalitentteihin. Ylenkin vaalitentissä keskityttiin aluksi tiiviisti kotimaan asioihin, kun kahdeksan puheenjohtajaa pääsivät kertomaan arvioitaan hallitusneuvotteluissa käsitellyistä sote-malleista.

Nyt näyttää siltä, että keskustan hellimää 18 maakunnan mallia edistetään myös seuraavassa hallituksessa. Hallitusneuvotteluja vetävä Rinne kertoi aiemmin päivällä, että sote-uudistusta on tarkoitus lähteä rakentamaan 18 itsehallinnollisen maakunnan varaan.

Ylen tentissä Rinne sanoi, että keskeinen ero aiempaan on se, että palvelut pääosin järjestää ja tuottaa julkinen toimija.

Hallituksensa soten kaatumisen takia eroon johtanut keskustan Sipilä ei vastannut suoraan, kun häneltä kysyttiin tyytyväisyydestä maakuntien paluuseen. Hän korosti neuvottelujen olevan edelleen kesken.

Vasemmistoliiton Li Anderssonin mukaan hallitusneuvotteluissa käsitellyn mallin suurin ero aiempaan on se, että yksityistäminen on jätetty kokonaan sivuun.

– Se meni kokoomuksen kanssa oppositioon.

Oppositioon näillä näkymin suuntaavan perussuomalaisten Jussi Halla-aho pääsi kehumaan ennustajankykyjään.

– Ennustin (hallitusneuvottelujen alkaessa), että keskusta saa 18 maakuntaa ja pari siltarumpua. Itse sote-ratkaisun osalta mennään mielestämme oikeaan suuntaan siinä, että mennään julkinen sektori ja kansalaisten etu edellä, ei pörssiyhtiöiden etu edellä, niin kuin mentiin edellisessä mallissa, Halla-aho sanoi.

Kokoomuksen Orpo oli sitä mieltä, että soten järjestämiseen ei tarvita ylimääräisiä hallinnon tasoja, maakuntahallintoa tai uusia veroja.

– Minusta kunnille ja kaupungeille pitäisi antaa ensin vapaaehtoiselta pohjalta mahdollisuus laittaa näitä asioita kuntoon, Orpo luonnehti.

KD:n Sari Essayah puolestaan syytti Rinnettä siitä, että tämän vielä oppositiossa peräänkuuluttama parlamentaarinen valmistelu oli nyt paiskattu unholaan.

– Rahoitusratkaisuja, jotka ovat kaikkein haastavimpia, ollaan kyllä tarjoamassa parlamentaariseen työskentelyyn. Ensimmäinen lupaus siitä, että tehdään yhdessä näitä asioita, on sivuutettu, Essayah latasi.

Rinne: Meillä pitää olla tarjolla naiskomissaari

EU-asioissa päästiin pohtimaan esimerkiksi komissaarinimityksiä, joista nousi tentissä sukupuolikysymys. Suomella ei ole ollut naista komissaarina.

Yleensä komissaaria on Suomessa päässyt valitsemaan pääministeripuolue. SDP:n Rinne totesi, että nyt olisi aika mahdollistaa naiskomissaarin valitseminen.

– Minun vahva mielipide on, että meillä pitää olla tarjolla naiskomissaari tähän tehtävään.

Rinne kieltäytyi kertomasta SDP:n mahdollisia ehdokkaita vedoten siihen, ettei puolue ole vielä pääministeripuolue.

Vihreiden Pekka Haaviston mukaan Suomen pitäisi vaatia enemmän myös koko EU:lta.

– Tämä ei ole vain suomalainen kysymys, vaan monessa Euroopan maassa naisten lasikatto on valitettavasti olemassa. Jos katsoo Euroopan komission rakennetta, se on ollut aivan liian miesvoittoinen. Meidän pitää vaatia EU:ssa tasa-arvoa näissä kysymyksissä, hän sanoi.

Ilmastonmuutokseen palattiin useasti

Suuri teema keskustelussa oli ilmastonmuutos, johon palattiin useita kertoja illan aikana. Kokoomuksen Petteri Orpo linjasi, että ilmastonmuutoksen hoitoa ei saa maksattaa suomalaisilla kotitalouksilla

– Meidän poliitikkojen tehtävä on huolehtia siitä, että emme maksata tätä tavallisilla suomalaisilla kotitalouksilla, ei liikenteen, autoilun ja energian hinnassa. Se on mahdollista sillä, että meillä on eurooppalaisia ratkaisuja ja että meillä on uutta teknologiaa, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho toisti puolueen kannan, jonka mukaan Eurooppa on tehnyt ilmastotoimissa jo osansa. Niiden jatkamisen sijaan hän puhui tuotantotavoista.

– Koko elämäntapamme perustuu tällä hetkellä siihen, että me käytämme huonosti tehtyä halpaa krääsää, jota ei voi korjata, jolla ei ole jälleenmyyntiarvoa. Sen tilalle ostetaan uutta. Meidän pitää pyrkiä kohti sellaista talousjärjestelmää, jossa asiat tuotetaan mahdollisimman lähellä. Ne voivat maksaa enemmän mutta ne ovat kestävämpiä.

Puheenjohtajilta kysyttiin erikseen sitä, miten he varmistaisivat sen, että ilmastotoimien nimissä tehtävät muutokset hyväksytään yhteiskunnallisesti. Tähän liittyen vasemmistoliiton Li Andersson vaati, että pienituloiset eivät saa joutua ilmastotoimien maksajiksi. SDP:n Antti Rinne puolestaan piti keskeisenä sitä, että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa luodaan näkymä tulevaisuuteen, jossa syntyy uusia työpaikkoja.

– Meidän kannattaa satsata sellaisiin uusiin teknologioihin, uusiin asioihin ja uusiin innovaatioihin, joilla synnytetään uutta työtä. Vain sillä tavalla luomme luottamusta ihmisten keskuuteen.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah huomautti, että Sakassa on alettu uudelleenkouluttaa ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa kivihiilestä luopumisen seurauksena. Energiankäytön osalta hän halusi turvautua niin uusiutuvien kuin ydinvoiman käyttöön sekä energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen.

PS kansallistaisi maataloustuet

Ilmastoteeman yhteydessä pohdittiin myös maatalouden roolia ilmastopäästöissä. Maatalous muodostaa EU:n budjetista kolmanneksen.

Puheenjohtajista vain Andersson ja Haavisto kannattivat maataloustukien ohjaamista niin, että karjankasvatus vähenee EU:ssa. Haaviston mukaan EU:n maataloustuki on niin mittava potti, että sillä voidaan ohjata maataloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Tämä sisältäisi hänen mukaansa niin ilmasto- kuin eläinsuojeluvaikutuksetkin.

– Aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi vesistöjen suojelusta, miten suojakaistoja voidaan tukea ja EU:n ympäristötuella näitä on osittain tehty, Haavisto sanoi.

Keskustan Sipilä puolusti maataloutta hiilensidonnan välineenä. Hänen mukaansa Suomessa käytettävä nurmiviljely sitoo erinomaisesti hiiltä.

– Suomessa on 115 hiiliviljelykoetilaa tällä hetkellä, jotka ovat saaneet hiilensidonnan jopa lähentelemään jo metsän hiilen sidontaa. Tällaista toimintaa pitäisi EU:sta tukea, ja tämän pitäisi näkyä maataloustuen sisällä.

Sipilän kanssa samaa mieltä oli Halla-aho. Hän kertoi, että perussuomalaiset ajaisi maataloustukien siirtämistä jäsenmaiden maksettavaksi.

– Olemme esittäneet järjestelmän muuttamista niin, että suomalainen veronmaksaja maksaisi suomalaisten viljelijöiden maataloustukia eikä espanjalaisten viljelijöiden maataloustukia.