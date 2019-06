Rinne: Uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä, hallitusohjelma on valmis

Hallituksen muodostajan Antti Rinteen (sd.) mukaan uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä. Rinne kertoi asiasta medialle Säätytalon edustalla. Hän ei toistaiseksi kertonut tarkempia tietoja uuden hallituksen salkkujaosta.

Rinne myös tviittaa, että hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty.

– Vajaan neljän viikon urakka on nyt takana. Hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty. Kiitos kaikille hyvähenkisestä, rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta neuvotteluprosessista! Rinne kirjoittaa.

Hän myös kertoo, että hallitusohjelmasta tiedotetaan huomenna aamupäivällä kello 10.30 Helsingin Oodi-kirjastossa.

Aiemmin puhuttu 18 ministeristä

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi viime viikolla, että hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden kesken vallitsisi yksimielisyys siitä, että uuteen hallitukseen tulisi 18 ministeriä.

Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan 18 ministerisalkkua olisi jaettu siten, että SDP olisi saanut seitsemän ministerinsalkkua, keskusta viisi, vihreät kolme, vasemmistoliitto kaksi ja RKP yhden salkun.

Samaan syssyyn kuitenkin myös arvioitiin, ettei RKP suostuisi yhteen salkkuun nikottelematta.

Myös salkkujen kantajista on esitetty julkisuudessa lukuisia arvailuja. Ilmeisintä on, että ainakin puolueiden puheenjohtajat istuvat tulevassa hallituksessa.