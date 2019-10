Rinne Ylellä: Al-Baghdadin surma ei lamaannuta Isisiä, voi lisätä koston riskiä

Pääministeri Antti Rinne (sd.) arvioi, että Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin surma ei lamauta äärijärjestö Isisin toimintaa, mutta vahingoittaa sitä. Rinteen mukaan Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan on heikentänyt turvallisuutta alueella, kun kurdien mahdollisuudet vartioida Isis-vankeja vähenevät.

Rinne kommentoi asiaa Yleisradion Pääministerin haastattelutunnilla ennen kuin surmaa oli virallisesti vahvistettu.

– Se taistelu ei ole loppuun asti voitettu edelleenkään. Tänne Euroopan lähistölle näyttää nyt syntyvän keskittymä, jossa Isis on edelleen toimintakykyinen, Rinne sanoi.

Hän arveli, että al-Baghdadin surma saattaa jonkin verran lisätä koston riskiä. Euroopassa on Rinteen mukaan kuitenkin ollut hyvä yhteistyö tilanteen hahmottamisessa ja terroristi-iskujen estämisessä.

Al-Holin leirin suomalaisten tilannetta Rinne kommentoi torjuen entisen sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) moitteet hallituksen toimettomuudesta.

– Oleellinen asia on, että leiri ei ole mikään pakolaisleiri vaan vartioitu leiri. Turkin hyökkäys on heikentänyt leirin vartiointia, ja se on muuttanut oleellisesti leirin tilannetta, Rinne sanoi.

Hän vakuutti, että Suomen hallituksella on tarkat tiedot siitä, mitä leirillä tapahtuu.

Tanska hyväksyi äskettäin lain, jonka nojalla Isisiin kytkeytyneiltä ja leirillä olevilta naisilta voidaan perua Tanskan kansalaisuus. Rinteen mukaan tällainen ei tule Suomessa kysymykseen.

– Suomen hallitus lähtee siitä, että jokaisen ihmisen ihmisarvo on loukkaamaton. Jokainen ihminen on syytön, kunnes oikeudenkäynnissä todetaan syylliseksi, Rinne sanoi.

Lainsäädännössä on kuitenkin tiettyjä asioita, joita on tarvetta täsmentää, jotta viranomaiset voivat tarvittaessa toimia tehokkaammin, Rinne sanoi, mutta ei mennyt yksityiskohtiin. Leirillä olevilla suomalaisilla on joka tapauksessa perustuslain mukaan niin halutessaan oikeus palata Suomeen, hän totesi.

Odotettavissa uusi brexit-lykkäys

Britannian ja EU:n välisestä yhä mutkistuvasta brexit-vyyhdestä Rinne sanoi, että ongelma on tällä hetkellä Britanniassa. Parlamentti ei kovan brexitin pelossa uskalla antaa esitysten lopullisen eron hyväksymisestä mennä eteenpäin. Pääministeri Boris Johnson on pitkin hampain taipunut hakemaan EU:lta kolmen kuukauden lykkäystä brexitiin eli jatkoaikaa tammikuun loppuun.

Rinteen mukaan jäsenmaat suhtautuvat jatkoaikaan periaatteessa myönteisesti. Jäsenmaiden suurlähettiläät käsittelevät asiaa seuraavan kerran tiistaiaamuna.

– Olisin yllättynyt, jos tulos ei ole se kolme kuukautta tammikuun loppuun asti.

Samalla on auki, saako Johnson haluamansa ennenaikaiset vaalit joulukuuksi. Päätös vaatii määräenemmistön parlamentissa.

– Poliittinen epävakaus Britanniassa ja jakautuminen maan sisällä on aiheuttanut hyvin paljon epävakautta myös Euroopan taloudellisiin näkymiin. Vilpitön vahva toiveeni on, että tämä saataisiin sellaiseen lopputulokseen, että se ei enää enempää vahingoittaisi tavallisten eurooppalaisten ihmisten ja yritysten arkea ja tulevaisuutta.

Rinne kannattaa valoa iltoihin

Rinne kertoi myös nyt näyttävän epävarmalta, pystyykö EU lopettamaan kellojen siirtelyn suunnitellun aikataulun mukaisesti vuonna 2021. Asiasta ei näytä vielä olevan jäsenmaiden kesken yksimielisyyttä.

Rinne sanoi olevansa henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Suomessa voitaisiin pysyä kesäajassa, jotta illat olisivat pitempään valoisia.

Mahdollinen päätös kellojen siirtelyn lopettamisesta on tehtävä EU-parlamentin ja jäsenmaiden kesken yhteispäätöksellä. Edellinen hallitus otti kantaa pysyvän talviajan puolesta, mutta asiasta ei ole vielä lopullista ratkaisua.