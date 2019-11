Rinne ei arvaile, mistä SDP:n kannatuksen lasku johtuu

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ei suostu arvailemaan, mistä SDP:n kannatuksen lasku johtuu.

– En lähde spekuloimaan. Galluppeja tulee ja menee, hän sanoi eduskunnassa.

Puolue valahti Ylen gallupissa neljännelle sijalle, kun kannatuksesta lähti 1,7 prosenttiyksikköä.

Rinne sanoi, että gallupin perusteella ei ole syytä muuttaa mitään, vaan asioita viedään eteenpäin sillä tavalla kuin on sovittu hallituksessa.

– Työ ihmisten turvallisuuden, työllisyyden ja toimeentulon puolesta jatkuu hallituksella ja SDP:llä.

Rinne kuitenkin myöntää, että kannatusluvut "olisivat voineet olla paremmatkin".

Hän kommentoi perussuomalaisten kannatuksen vahvistumista toteamalla, että asioihin, jotka ovat monimutkaisia, ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Perussuomalaiset nosti kannatustaan edellisestä kyselystä 2,1 prosenttiyksikköä 23 prosenttiin.

Hallituksen ajama muutos ei ole toteutunut riittävän nopeasti, arvioi puoluesihteeri Rönnholm

Suomalaiset ovat pettyneitä siihen, että hallituksen ajama muutos ei ole toteutunut nopeammin, tulkitsee SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm Ylen gallupin tuloksia.

– Viime vaaleissa äänestettiin muutosta. Ihmiset halusivat muutosta neljän edellisen vuoden hallituksen toimintaan, Rönnholm sanoi STT:lle torstaina.

– Kun muutosta on pitkään odotettu, se ei ole nyt riittävän nopeasti realisoitunut.

"Rannalla huutajia aina on"

Ylen gallupissa toiseksi suosituin puolue on kokoomus, joka oli lähes kuuden prosenttiyksikön päässä perussuomalaisista 17,3 prosentin kannatuksella.

Rönnholmin mukaan perussuomalaisten selvästi muista erottuva suosio tuo mukanaan vastuuta. Hän odottaa puolueelta konkreettisia omia vaihtoehtoja.

– Kyllähän rannalla huutajia aina on.

Vihreät nousi niukasti SDP:n ohi suosituimmaksi hallituspuolueeksi 14,2 prosentin kannatuksella. Keskusta jatkaa viidennellä sijalla 12,9 prosentilla.

Vasemmistoliitto on kuudentena 7,9 prosentin kannatuksella. RKP on 4,3:ssa ja kristillisdemokraatit 3,2 prosentissa. Liike Nytin kannatus on 1,6 prosenttia.

SDP:n suosio alimmillaan sitten vuoden 2014

SDP:n suosio on viimeksi ollut Ylen kyselyissä näin alhaalla heinäkuussa 2014, jolloin se oli 13,8 prosenttia. Nykyinen pääministeri Antti Rinne oli tuolloin juuri aloittanut puolueen puheenjohtajana.

Perussuomalaiset puolestaan on tehnyt vuoden aikana hurjan hyppäyksen, sillä 11 kuukautta sitten puolueen kannatus oli 8,1 prosenttia.

Kyselyn toteutti loka-marraskuussa Taloustutkimus, joka haastatteli yli 3 400 ihmistä. Virhemarginaali on 1,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.