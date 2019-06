Rinne ei muuta pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan – "Aion asua Hetan kanssa kotona"

Suomen uudeksi pääministeriksi tänään nimitettävä Antti Rinne (sd.) ei aio muuttaa pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan. Hän sanoo asuvansa kotona Mäntsälässä vaimonsa Hetan kanssa.

Rinne kertoi olevansa neljän viikon rupeaman jälkeen hieman väsynyt, mutta hyvin iloinen. Hänestä tulee ensimmäinen sosiaalidemokraattinen pääministeri 16 vuoteen. Edellisen kerran demaripääministerinä toimi Paavo Lipponen vuonna 2003.

– Henkilökohtaisesti tuntuu hyvältä lähteä viemään asioita eteenpäin, Rinne kuvaili tunnelmiaan.

Päivä jatkuu niin, että presidentti Sauli Niinistö myöntää ensin eron Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle ja nimittää sen jälkeen Rinteen hallituksen.

Rinne kertoi medialle, että ensimmäinen hallituksen iltakoulu on maanantaina.

– Siellä käydään läpi syvemmin toimintatapoja ja menettelyjä ja mietitään toimintasuunnitelman rakennetta.

Hallituksen iltakoulu on kerran viikossa järjestettävä ministerien epävirallinen kokous, jossa valmistellaan asioita ennen valtioneuvoston yleisistuntoa.

– Tänään on valtioneuvoston yleisistunto, jossa käydään läpi hallituksen sisäiset järjestelyt esimerkiksi sijaisuudet ja ministerivaliokunnat. Huomenna on yleisistunto, jossa käsitellään jo asioita, ja maanantaina on iltakoulu, Rinne luetteli tulevia tehtäviä.

Hän sanoi toivovansa, että työministerinä aloittava Timo Harakka (sd.) pistää nopeasti alulle keskustelut työmarkkinajärjestöjen kanssa keinoista, joilla työllisyysaste saadaan nousemaan tavoiteltuun 75:een.

Rinne kertoi myös keskustelleensa presidentti Sauli Niinistön kanssa vuosien mittaan monista presidentin toimivaltaan kuuluvista asioista.

– Luonnehtisin välejämme toimivaksi, hän sanoi.

Suomeen on tulossa naisenemmistöinen hallitus, sillä tänään nimitettävistä ministereistä naisia on 11 ja miehiä kahdeksan. Ensikertalaisia ministereinä on 11.

Kaikkosen ministerivalinnalle ei mitään estettä

Puolustusministeriksi eilen valitun Antti Kaikkosen (kesk.) sopivuutta ministeriksi on kyseenalaistettu, koska hänen menneisyydessään on viiden kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus luottamusaseman väärinkäytöstä Nuorisosäätiön puheenjohtajana.

Rinne kertoi keskustelleensa Kaikkosen tilanteesta sekä keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän että oikeuskanslerin kanssa. Hän sanoo tulleensa näiden keskustelujen perusteella vakuuttuneeksi siitä, että mitään estettä Kaikkosen ministeriksi valinnalle ei ole.

Rinteen mukaan keskustelut koskivat kuitenkin puolustusministerin, ei valtiovarainministerin salkkua. Kaikkosesta saattaa syyskuussa tulla valtiovarainministeri, jos hän lähtee keskustan puheenjohtajakisaan ja tulee valituksi. Tavallisesti valtiovarainministerin salkku menee puolueen puheenjohtajalle.

– Valtiovarainministerin salkku on tietysti raskain salkku. Voisin kuvitella, että tuleva puheenjohtaja, kuka hän sitten onkaan, joutuu sen asian miettimään, että onko syytä siinä samalla toimia myös valtiovarainministerinä, muotoili Kaikkonen eilen.

Valtiovarainministeriksi eilen valittu Mika Lintilä (kesk.) ei aio tavoitella puheenjohtajuutta.

Puhemiehestä päätös perjantaina

Huomenna puolestaan on vuorossa eduskunnan puhemiehen vaali, sillä Rinne väistyy paikalta pääministeriyden myötä.

Puhemiehen tehtävästä syntyi erimielisyyttä eduskuntaryhmien kesken. Hallituspuolueet tulkitsivat asian niin, että puhemiehen paikka kuuluu hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle eli keskustalle. Keskusta on tänään yksimielisesti nimennyt entisen pääministerin ja pitkäaikaisen kansanedustajan Matti Vanhasen ehdolle tehtävään.

Perussuomalaiset puolestaan katsoi, että paikka olisi kuulunut eduskunnan toiseksi suurimmalle puolueelle eli perussuomalaisille.

Siitä, mille ryhmälle puhemiehen tehtävä kuuluu, ei ole mitään sääntöä tai lakia. Kyse on vakiintuneista parlamentaarisista käytännöistä. Toiseksi suurimman hallituspuolueen edustaja on valittu puhemieheksi jo pitkään.

Puhemies on maan virallisessa arvojärjestyksessä heti presidenttien jälkeen eli ennen pääministeriä.

Eduskunnassa on varsinaisen puhemiehen lisäksi kaksi varapuhemiestä. Myös heidät valitaan perjantaina. SDP esittää ensimmäiseksi varapuhemieheksi Tuula Haataista.

Perussuomalaiset esittää toiseksi varapuhemieheksi Juho Eerolaa.

Päivitetty suurelta osin mm. Rinteen kommenteilla ja Kaikkosella