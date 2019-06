Rinne ennakoi: EKP:n pääjohtajaa ei valita vielä tänään huippukokouksessa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) odottaa, että tänään EU-huippukokouksessa päätetään vain kolmesta paikasta EU:n nimityspaketissa. Tänään päätettäisiin hänen mukaansa komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajista sekä korkeasta edustajasta, mutta ei Euroopan keskuspankin seuraavasta pääjohtajasta.

Tämä voi olla Rinteen mukaan hyvä asia Suomelle, koska EKP:n pääjohtajan valinta perustuu ammatilliseen osaamiseen.

– Jos tänään ei tarvitse näissä jännitteisissä oloissa ratkaista tätä EKP:n pääjohtajan paikkaa, joka lähtee liikkeelle ammatillisesta osaamisesta erityisen paljon, se voi olla meille hyvä, Rinne sanoo.

Suomella on Rinteen mukaan kaksi hyvää ehdokasta: Erkki Liikanen ja Olli Rehn.

Euroopan parlamentti on ensimmäistä kertaa koolla alkavalla viikolla, minkä takia nimityspaketista yritetään sopia tänään. Parlamentti valitsee keskiviikkona puhemiehen, joka on poliittisesti osa nimityspakettia.

Huippukokouksia johtavan Donald Tuskin on odotettu tuovan kokoukseen muutamien maiden ehdotuksen paikkojen jakamisesta. Mediatietojen mukaan ehdotus olisi, että komission puheenjohtajuus menisi sosialisteille, joiden kärkiehdokas on hollantilainen Frans Timmermans.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus menisi liberaaliryhmälle ja korkean edustajan tehtävä Euroopan kansanpuolueelle (EPP).

"Suomen pääministeri ratkaisee kannan kokouksessa"

Rinne sanoi ennen kokousta, ettei pöydällä ole tällä hetkellä selkeää ehdotusta.

– On käyty hyviä keskusteluita, joissa on löydetty yhteisiä näkemyksiä. Uskon, että me löydämme tämän illan, ehkä yön aikana ratkaisut tähän kokonaisuuteen.

Hän ei kertonut, ketä aikoo tukea komission johtoon.

– Suomen pääministeri ratkaisee tuossa neuvottelussa sitten kantansa.

Aiemmin Rinne on sanonut tukevansa henkilökohtaisesti Frans Timmermansia ja puhuu hänestä lämpimästi myös nyt.

– Jos mietitään tilannetta maailmassa, me tarvitsemme erittäin vahvan osaajan, joka kykenee viemään eteenpäin sääntöperustaista Euroopan unionia kuten myös globaalia ilmastonlämpenemisen torjuntatyötä ja sääntöihin pohjaavaa maailmanjärjestystä. Minulla on vahva luotto Frans Timmermansiin tässä suhteessa.

Timmermans on komission ensimmäinen varapuheenjohtaja ja ollut vastuussa oikeusvaltioperiaatteen kaitsemisesta.