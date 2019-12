Rinne eroaa: "Lähden käymään tuolla Mäntyniemessä. Vien kirjeen" – Marin ja Lindtman kertovat olevansa valmiita pääministeriksi tarvittaessa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) jättää presidentti Sauli Niinistölle hallituksen eronpyynnön Mäntyniemessä tänään kello 12.30, kertoo presidentin kanslia.

– Lähden käymään tuolla Mäntyniemessä. Vien kirjeen, Rinne sanoi.

Rinne ei sanonut suoraan eroavansa tehtävästään, mutta asiasta tiedotti presidentin kanslia.

Rinne jätti hetki sitten eronpyyntönsä presidentti Niinistölle.

Niinistö hyväksyi eronpyynnön ja pyysi Rinteen hallitusta jatkamaan toimitusministeristönä.

– Haluan kiittää lyhyestä, mutta hyvin hektisestä yhteistyön kaudesta, joka on mielestäni on sujunut erittäin hyvin. Hyväksyn eropyynnön, mutta samalla pyydän, että nykyinen valtioneuvosto voisi jatkaa toimitusministeristönä, kunnes uusi valtioneuvosto on nimitetty, presidentti Niinistö sanoi.

Rinne hyväksyi Niinistön pyynnön.

– Olemme valmiita jatkamaan toimitusministeristönä, Rinne vastasi.

Valtioneuvoston linnassa pidetään tiedotustilaisuus kello 13

Rinteen seuraajaksi on uumoiltu erityisesti liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia (sd.). Iltalehden mukaan Marin olisi hallitustunnustelija.

Marin on valmis tarvittaessa toimimaan pääministerinä. Suomeen Brysselistä kesken EU-kokouksen saapunut Marin kertoi asiasta toimittajille Helsinki-Vantaan lentokentällä puoli kahdentoista aikaan tänään.

– Jos tilanne menee siihen, että pääministeri joutuu pyytämään eroa, ja mikäli meillä tietenkin puoluevaltuusto ja puolue on sitä mieltä, en väistä vastuuta tässä vaikeassa tilanteessa.

Marin saapui Brysselistä SDP:n eduskuntaryhmän kokoukseen kello 12:22. Hän arvioi, että sosiaalidemokraattien näkökulmasta tilanne on valitettava.

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on käytettävissä pääministeriksi, jos puolue niin haluaa. Lindtman kertoi asiasta tänään kello 12:n jälkeen eduskunnassa.

– Keskusta on osoittanut epäluottamuksensa, mutta SDP:n eduskuntaryhmä on tukenut Rinnettä koko tämän prosessin ajan. Seuraavat johtopäätökset ovat pääministerillä ja niistä kuulemme pian. Kaikissa oloissa tavoittelemme nykyistä hallituspohjaa, Lindtman kertoi.

Keskusta: Rinteelle kerrottu kolmesti, että emme luota häneen

SDP:n ja keskustan eduskuntaryhmät ovat olleet koolla tilanteeseen liittyen.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi tänään suoraan, että keskustalla ei ole luottamusta nimenomaan pääministeri Rinteeseen. Kulmunin mukaan viestiä on kerrottu Rinteelle kolmen päivän ajan.

– Pääministerinä on henkilö, johon eduskuntaryhmä ja puoluehallitus ei luota, Kulmuni sanoi Valtioneuvoston linnan edessä.

Rinne tapasi keskustan johtoa aamulla Valtioneuvoston linnassa.

Keskusta ei ole vieläkään kertonut, mikä tarkalleen luottamuksessa Rinteeseen mättää. Keskusta on halukas jatkamaan viiden puolueen hallituksessa ja pitäytymään hallitusohjelmassa.

Jos Rinne jättää eronpyynnön presidentille, hallituksen tilalle astuu toimitusministeristö.

Iltalehti: Pääministeriehdokas valitaan vasta ensi viikolla

Iltalehden mukaan SDP:n puoluehallitus on päättänyt, että uusi pääministeriehdokas valitaan puoluevaltuuston kokouksessa vasta ensi viikolla, todennäköisesti torstaina 12. joulukuuta.

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Marin, 34, nousi liikenne- ja viestintäministeriksi Antti Rinteen hallitukseen toisen kauden kansanedustajana. Marin nousi kaiken kansan tietoisuuteen viimeistään, kun hän sijaisti Rinnettä SDP:n puheenjohtajana Rinteen pitkäksi venyneen sairausloman aikana alkuvuodesta. Marin sai laajalti kehuja suoriutumisestaan vaalipaneeleissa- ja tilaisuuksissa.

Marin on kotoisin Tampereelta, ja hän toimi Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2013–2017. Puheenjohtajana Marin muistetaan jämäkkyydestään. Hän luotsasi muun muassa monipolvista ja tuntikausia kestävää pitkää väittelyä vuonna 2016 siitä, tuleeko Tampereelle ratikka. Marinia kehuttiin siitä, että hän pani asiasta eksyvät valtuutetut kuriin.

Kello 14 hallituksen on määrä vastata kokoomuksen, nyt-liikkeen ja kristillisdemokraattien välikysymykseen. Välikysymys koskee samaa Posti-sotkua ja omistajaohjausjupakkaa, joka syöksi Rinteen hallituksen kriisiin. Jos Rinne jättää eronpyynnön, välikysymykseen vastaaminen kuitenkin peruuntuu.

Hallituskriisi otti uusia kierroksia jo eilen, kun Kulmuni ilmoitti, että keskusta on tyytyväinen hallituspohjaan, mutta puolueessa on "henkilöön liittyvää epäluottamusta". Keskusta kehotti hallituskumppaniaan SDP:tä vetämään tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi.

Kulmuni ei suoraan vaatinut pääministeri Rinteen eroa, mutta käytännössä viesti tarkoitti tätä.

SDP:n puoluehallitus oli koolla keskustan ilmoituksen jälkeen eilen ja ilmoitti, että Rinteeseen on täysi luottamus. Rinne ei väistynyt, vaan sanoi, että haluaa keskustalta tiistaina selvän vastauksen siitä, onko heillä valmiuksia jatkaa hallitusyhteistyötä pääministerin kanssa vai ei.

Hallituskumppani keskustan epäily kumpuaa voimakkaasti kuohuneesta Posti-kiistasta, jossa on edelleen avoimia kysymyksiä. Keskustan mielestä viikonloppuna Rinteeltä saadut selvitykset eivät ole riittäviä.