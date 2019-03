Rinne kehui kuntoaan ja rusikoi sotea: "Höpö-höpöä puhua valinnanvapaudesta. Liikuntakyvytön ei äänestä omilla jaloillaan"

Yli kaksi kuukautta sairauslomalla ollut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne aloitti työt eduskunnassa perjantaina. Päivä alkoi kahvittelulla eduskuntaryhmän kanssa median ympäröimänä.

– Tällä hetkellä kunto on erittäin hyvä, hyväntuulinen Rinne luonnehti vointiaan Uutissuomalaisen haastattelussa, jonka hän antoi istualtaan samoin kuin muillekin medioille.

Rinne kertoi, että hän on kuntoutunut nopeasti lihasten hermostoon liittyvistä ongelmista ja vuoden vaihteessa paljastuneet sairaudet ovat täysin hallinnassa. 12 kiloa laihtuneella Rinteellä on normaali lääkitys liittyen sepelvaltio- ja verenpainetautiin. Kävelymatkan pituudelle ei ole enää rajoituksia.

Rinne vakuutti, että hän pystyy hoitamaan mahdolliset pääministerin tehtävät, vaikka luvassa ovat hikiset kuukaudet. Arvioiden mukaan tulevan pääministerin ensimmäinen pitempi vapaa on vasta jouluna ja ennen sitä on vedettävä hallitusneuvotelut.

– Lääkäri on nyt todennut minut työkykyiseksi kansanedustajan ja muihin vastaaviin tehtäviin ja se pitää sisällään pääministerin tehtävät. Ei taida muilla pääministerikandidaateilla olla olemassa tällaisia papereita, Rinne kertoi.

Toinen vaalistartti

Rinteen ryhmätoverit iloitsivat puheenjohtajan paluusta ja kävivät kukin vuorollaan halaamassa häntä.

– Oikein mukavalta tuntuu, Sirpa Paatero luonnehti Rinteen paluuta ja jatkoi.

– Rehellisesi sanottuna tämä helpottaa meidän muiden töitä. Nyt on yksi ihminen lisää tässä joukkueessa.

Merja Mäkisalo-Ropponen sanoi, että kaikkein parasta on se, että Rinne on "noin terveen ja hyvän näköinen sekä työkykyisen näköinen".

– Harvoin sitä on näin iloinen, kun näkee oman kummisetänsä työpaikalla. Onhan tämä helvetin hyvä juttu ja hyvä fiilis. Kyllä tätä on odotettu, Joona Räsänen kertoi.

Hän arvioi, että Rinteen paluusta puolue saa toisen vaalistartin. Perjantain mediatapahtuma vahvisti tätä. Rinne jakoi haastatteluja useille medioille sekä kunnostaan että SDP:n politiikasta.

Tietoa pimitettiin

Rinteen paluuta kuitenkin varjosti se, että hänen vakavista terveysongelmista on kerrottu tietoa julkisuuteen tipotellen ja jopa vääristellen. Voidaan puhua jopa pimitysoperaatiosta. Julkisuuteen on annettu kuva, että vointi on ollut paranemaan päin, vaikka Rinne makasi espanjalaisessa sairaalassa nukutettuna.

Räsäsen mukaan on vaikea arvioida, mitä eduskuntaryhmän jäsenet tiesivät Rinteen kunnosta.

– Kun tilanteessa on epävarmuutta, ei sitä kaikille kannata lähteä huutelemaan, ennen kuin on joku varmuus, Räsänen kommentoi.

"En ole linjannut ketään ulos"

Rinteen paluu sähköistää politiikkaa ja on jo tehnyt sitä. Rinne rusikoi perjantaina urakalla hallituksen sote-mallia ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen politiikkaa.

Keskustassa on kokoomuksessa on ihmetelty Rinteen lausuntoa tulevasta hallituspohjasta. Hän sanoi Iltalehden haastattelussa, etteivät keskusta ja kokoomus kelpaa hallituskumppaneiksi. Rinne alleviivasi Uutissuomalaiselle, ettei puolueiden nykypolitiikka kelpaa demareille.

– Emme halua eriarvoisuuden kasvavan. Me emme halua olla tekemättä tulevaisuusinvestointeja. Me emme halua panna rahaa miljarditolkulla veronkevennyksiin, Rinne perusteli.

– Olen halunnut alleviivata, että tällainen politiikka ei voi jatkua, Rinne korosti ja jatkoi.

– En ole linjannut ketään ulos. Kysymys on siitä, että näiden (keskusta ja kokoomus) politiikka ei ole sellaista, jonka kanssa me voidaan elää.

Rinteen mukaan SDP haluaa, että palvelut paranevat vanhushuollossa, varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja tieteen tekemisessä. Hän myöntää, ettei eriarvoisuus ole kasvanut kovin paljon, jos katsoo asiaa keskimäärin. Kun katsotaan työelämän ulkopuolella olevia, eriarvoisuus on lisääntynyt.

– Sitä tilastoa ei ole päivitetty.

Sipilä pelotteli torstaina sinipunan paluulla. Jos sinipuna eli kokoomus ja SDP päästetään toteuttamaan meno- ja verolupauksiaan, vuoden 2023 vaaleissa keskusta äänestetään jälleen suurimmaksi puolueeksi. Paljon täytyy kuitenkin tapahtua, ennen kuin kokoomus ja SDP löytävät yhteisen sävelen talous- ja veropolitiikasta. Sotessakin näkemykset ovat kaukana toisistaan.

Valinnanvapaus höpö-höpöä

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo kirjoitti hiljattain, että vanhushuollon ongelmat johtuvat nykymallista, jossa kunnat hoitavat kilpailuttamisen ja vanhukset eivät voi valita hoitoaikojaan. Valinnanvapauden myötä tähän tulee muutos ja asiakkaat voivat äänestää jaloillaan. Rinne ei niele Hiilamon näkemystä.

– Totean vain omaan tilanteeseen liittyen, että olin kuusi viikkoa sitten tilanteessa, jossa ranteitten lisäksi mikään muu ei liikkunut. Minä en olisi pystynyt valitsemaan yhtään mitään vaan siinä tarvittiin hoitajien apua, Rinne kommentoi Hiilamon näkemystä.

Rinne muistutti, että on kymmeniä- ellei satojatuhansia ihmisiä, on sitten kysymys vammaisista tai ikääntyvistä, jotka eivät muistisairauden takia pysty itse valitsemaan hoitopaikkaansa.

– Tämä on vähän höpö-höpöä puhua valinnanvapaudesta tässä suhteessa, Rinne latasi.