Rinne kyselytunnilla: Posti toimi vastoin omistajan selkeää tahtoa

Eduskunnan kyselytunnilla hallitus pääsi jälleen vastamaan postikiistaa koskeviin kysymyksiin. Perussuomalaiset nosti esille myös lasten ja nuorten mielenterveysongelmat.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ilmoitti kyselytunnilla, että Postin hallitus ei noudattanut valtion omistajan tahtoa. Asia tuli esille, kun kokoomuksen Kai Mykkänen kysyi, miksi hallitus ei varmistanut, että omistajan linja on myös Postin hallituksen linja.

Rinne viittasi julkisuudessa esillä olleeseen 21. elokuuta pidettyyn kokoukseen, jossa Postin hallitus esitteli omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Sirpa Paaterolle (sd.) San Franciscon matkalla tekemiään päätöksiä.

– Postin hallitus esitteli Paaterolle päätöksiä, joiden mukaan Postin hallitus oli päättänyt, että 8 100 ihmistä siirretään 1. marraskuuta toiseen yritykseen, ja että 700 Postin pakettilajittelijaa siirretään toiseen sopimukseen 1. marraskuuta. Ministeri Paatero on todennut, että tämä ei hallitukselle, omistajalle käy. Tuon keskustelun jälkeen Posti muutti tilannetta 28. päivänä (elokuuta). 700 ihmistä siirrettiin. Se oli vastoin omistajan selkeää tahtotilaa, Rinne sanoi.

Postin näkemys asiasta näyttää kuitenkin olevan erilainen. Postin lähettämässä tiedotteessa Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, pakettilajittelijoiden siirtoa koskevat päätökset on tehty valtion omistajaohjauksen tuella.

Rinne lupasi tuoda eduskuntaan esityksiä, joilla työehtoshoppailua saadaan hillittyä

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen puolestaan kysyi Rinteeltä, onko tämä sotkeutunut postin työkiistaan vai ei. Ikonen viittasi kysymyksessään niin sanotun neljän viisaan ryhmään, jotka kutsuttiin setvimään 700 pakettilajittelijan tilannetta.

Työmarkkinakonkarit – Jukka Ahtela, Lasse Laatunen, Lauri Ihalainen ja Ann Selin – selvittivät viime viikolla perjantaista sunnuntaihin Postin kiistaa.

– Jos maata uhkaa tilanne, jossa vienti pysähtyy, joukkoliikenne on pysähtynyt, ja pääministerillä on huoli siitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa lähtee tapahtumaan, niin en usko, että kukaan edellyttää, että pääministeri pitää näppinsä erossa tällaisesta tilanteesta, Rinne vastasi.

– Valtakunnansovittelijalle esitettiin sovittelijalautakunnan käynnistämistä, mutta valtakunnansovittelija ei tähän pyyntöön suostunut, jolloin osapuolet pyysivät tätä sovittelulautakunnan liikkeelle laittamista, Rinne jatkoi.

Paaterolta Ikonen kysyi, miten on mahdollista, että postikiistassa työntekijäpuolta edustanut PAUn Heidi Nieminen oli paremmin informoitu Postin liikkeenluovutuksen päivämääristä kuin ministeri, jolle Posti raportoi.

Paatero sanoi ymmärtävänsä hyvin, miksi päivämääräviidakko hämmentää. Paateron mukaan Postin johdolta saamassaan informaatiossa on puhuttu päivämäärästä 1. marraskuuta.

– Siellä on pienellä ollut se 1.9., joka liittyi PAUn ja Paltan sopimukseen. Heidi Nieminen on tietenkin yt-lain mukaan saanut sen tiedon työntekijänä. Se informaatio on mennyt työntekijöille yt-lain mukaan. Tieto ei ole siinä kohtaa tullut minulle, Paatero sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puolestaan kysyi, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta laillinen palkkojen polkeminen Postissa ja muualla saadaan kuriin.

Rinteen mukaan hänen hallituksensa on alusta lähtien todennut, että palkkojen heikennyksiä työehtosopimussiirroilla ei tulla hyväksymään.

– Tämä on lopputulos tässä kiistassa. Yksikään ihminen ei siirtynyt heikomman työehtosopimuksen piiriin ja tämä tehtiin sen takia, että hallitus piti kiinni lupauksestaan ja toteutti sen, että 700 ihmisen työehdot eivät heikentyneet tässä prosessissa, Rinne sanoi.

– Siitä olen ylpeä ja tyytyväinen, että tämä hallitus pystyi sen tekemään.

Rinteen mukaan hallituksella on myös valmius lainsäädännön kehittämiseen sillä tavalla, että työehtosopimusshoppailu loppuu Suomessa.

– Me tulemme esittämään vaihtoehdot sille, miten tämä toteutetaan ja tuomme eduskuntaa esityksiä, jotta tätä työehtoshoppailua saadaan Suomessa hillittyä, Rinne lupaili.

Antikainen kritisoi, että mielenterveysongelmia korjataan usein vain lääkkeillä

Perussuomalaisten Sanna Antikainen otti esiin nuorten mielenterveysongelmat. Hän sanoi, että mielenterveysongelmat ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma, ja ne ovat kasvaneet viime vuosina räjähdysmäisesti, mutta terveydenhuoltoon ei ole lisätty resursseja. Hän myös kritisoi, että mielenterveysongelmia hoidetaan usein pelkillä lääkkeillä sen sijaan, että nuoret ohjattaisiin psykoterapiaan tai osastohoitoon.

Antikaisen mukaan monet mielenterveysongelmista olisi hoidettavissa, jos yhteiskunta ottaisi ongelman vakavasti. Hän kysyi, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta mielenterveysongelmiin on saatavissa tarvittava hoitoa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että nuorten mielenterveyshäiriöt ovat jo kansansairaus, johon ei ole riittävällä tavalla vakavoiduttu.

Kiurun mukaan nykyisen hallituksen ensimmäinen askel on ollut mielenterveysstrategian tekeminen. Hänen mukaansa hoitotakuu jokaiseen vaivaan on oikea lähestymistapa.