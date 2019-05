Rinne päätymässä keskustaan suurena hallituskumppanina, kertoo Yle – keskustan virallista ilmoitusta hallitushaluista odotetaan lähihetkinä

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) on päätymässä keskustaan suurena hallituskumppanina, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan hallitusneuvotteluihin lähtevät keskustan lisäksi vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Ylen mukaan SDP haluaa vasemmistoliiton joka tapauksessa mukaan neuvotteluihin, oli toinen suuri puolue sitten mikä tahansa.

Keskustan virallista ilmoitusta puoleen hallitushaluista odotellaan lähihetkinä.

Hallitustunnustelijan, SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen odotetaan paljastavan tänään, mitkä puolueet lähtevät mukaan hallitusneuvotteluihin. Varsinaiset hallitusneuvottelut käynnistyvät iltapäivällä tilannekatsauksella Säätytalossa.

Aiemmin aamulla myös Maaseudun Tulevaisuus kertoi, että keskusta on valmis hallitusneuvotteluihin SDP:n kanssa. Kaksi nimettömänä pysyttelevää keskustan kansanedustajaa on vahvistanut lehdelle, että puolue on valmis menemään hallitusneuvotteluihin.

Juttua päivitetään.