Jos SDP:n Antti Rinne on hallitustunnustelija, hän lähettää samat kysymykset kaikille puolueille arvionsa mukaan vasta pääsiäisen jälkeen. Kysymykset lähtevät myös perussuomalaisille, Rinne painotti.

– Sama kysely lähtee ihan kaikille puolueille. Vastausten perusteella arvioidaan, keiden kanssa voidaan lähteä yrittämään tunnusteluja eteenpäin. Arvot kuuluvat osana kysymyksiin. Se on hallitukselle liima, jolla viedään asioita yhdessä eteenpäin.

Neljä vuotta sitten Juha Sipilä (kesk.) kutsui puheenjohtajat koolle jo vaali-iltana, mutta nyt ei Rinteen mukaan ole ollut sellaisesta puhetta.

– Tämä tilanne on elänyt niin tiukkana, että sellaista mahdollisuutta ei ole kellään ollut.

Rinne sanoo, että SDP on joka tapauksessa palannut ykköspaikalle vaalivoitolla mitattuna.

Tilanne SDP:n ja perussuomalaisten välillä oli loppuun asti erittäin tiukka. Rinne kiisti kuitenkin pelkäävänsä, että tilanne muuttuu vielä ennen aamun herätystä.

– En pelkää mitään. Tämä on kansalaisten tahto, ja sitä pitää noudattaa, Rinne sanoi.

Hänen mielestään perussuomalaisten vaalitulos on hyvä, kun taas SDP:n tulos on pieni pettymys.

– Odotin tietenkin vähän parempaa tulosta.

Rinne aikoi jäädä vielä joksikin aikaa viettämään iltaa vaalivalvojaisiin, mutta kotiinkin on lähdettävä ajoissa.

– Aamulla pitää olla vissiin ennen kuutta liikkeellä taas.

Halla-aho otettiin riehakkaasti vastaan

Tsunami- ja Jussi-huudot raikasivat, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho saapui takaisin omiensa pariin vaalivalvojaisiin Apollo Live Clubille. Yleisöstä kuului Halla-aholle suunnattuja huutoja, kuten "me rakastamme sinua" ja "paita pois".

Halla-aho kiitti äänestäjiä ja totesi tuloksen olevan parempi kuin kukaan olisi osannut odottaa – tähän hän sai yleisöstä vastauksena useita "osasimme"-huutoja. Puheen lopuksi Halla-ahon vaimo Hilla asteli lavalle ja pariskunta halasi pitkään.

Halla-aho kertoi toimittajille, että jännittävä ilta on vaatinut pitkiä piuhoja.

– Minulla onneksi uskoakseni sellaisia on. Tämä on ollut jännittävää, mutta hyvä tunnelma on ollut koko ajan, ei voi valittaa.

– Uskomaton palkinto tälle porukalla, kun ajattelee millaisia odotuksia perussuomalaisille oli 1,5 vuotta sitten. Nyt emme ainoastaan ottaneet sitä mitä meiltä vietiin, vaan otimme enemmän.

Halla-aho kertoi, ettei ollut ehtinyt kokata tai käydä Alkossa.

– Kovasti katson janoisena oluthanaa. Ehkä me Riikan kanssa kohta käymme siellä asioimassa, mutta ei sen ihmeempää. Huomenna on taas aikainen herätys.

"Ei yhden miehen show"

Halla-aho toisti puheessaan illan aikana useaan otteeseen kuultua toteamusta siitä, että perussuomalaiset ei ole yhden miehen show, vaan joukkue, jossa jokaisella on oma osansa. Hän myös muistutti, että äänestäjillä on paljon odotuksia ja toiveita äänestämiensä perussuomalaisten kansanedustajien osalta, ja näihin odotuksiin tulee vastata.

– Meitä on äänestetty siksi, että olemme vaihtoehto, ja meitä äänestetään niin kauan kuin olemme vaihtoehto.

Halla-aho myös suuntasi katseensa eurovaaleihin. Hän sanoi olevan tärkeää, että myös noissa vaaleissa saadaan hyvä tulos.

Halla-aho sanoi perussuomalaisten tietävän pian alkavissa hallitusneuvotteluissa, mitä puolue haluaa, vaatii ja mihin se on valmis.

– Haluamme edistää hallituksessa perussuomalaista politiikkaa. Olemme monessa kysymyksessä hyvin keskellä, koska meille on tullut ihmisiä niin oikealta kuin vasemmalta. Sen takia painotamme asioita, jotka erottavat meidät toisista puolueista. Maahanmuutto ja ilmastopolitiikka ovat hyviä esimerkkejä niistä kysymyksistä, puheenjohtaja totesi.

Tästä huolimatta hän myös totesi toimittajille, että tänään ei ole aika tehdä johtopäätöksiä ja suunnitelmia jatkosta.

Puheessaan Halla-aho kertoi puolueen olevan valmis ajamaan perussuomalaisten politiikkaa oppositiosta käsin, jos se ei hallituksessa onnistu.

Huhtasaari haluaisi hallitukseen perussuomalaisen arvopohjan

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari kuvaili illan aikana tunnelmaansa mahtavaksi.

– Kyllä vaalivoitto on upeaa saada. Perussuomalaiset on tullut Suomen puoluekartalle muuttamaan Suomea, olemme osa eurooppalaista kansallismielistä liikettä. Sanotaan näin, että Suomi takaisin.

Huhtasaaren mukaan perussuomalaiset on mielellään mukana hallitusneuvotteluissa ja lähtee niihin asiapohjalta. Huhtasaaren mukaan hänellä ei ole mielessään mitään ministeripestiä, joka häntä kiinnostaisi.

– Perussuomalaiset etenee asiapohjalta. Meitä on äänestetty perussuomalaisen poliittisen vaihtoehdon vuoksi, joten olemme mielellämme mukana hallitusneuvotteluissa. Meille on hallitusohjelmassa tärkeää se, miksi meitä on äänestetty.

Huhtasaari sanoi haluavansa hallitukseen perussuomalaisen arvopohjan, johon kuuluvat koti, uskonto ja isänmaa.

Huhtasaaren mukaan puolueen siivittivät kannatukseen "perusasiat".

– Suomalainen työ, yrittäminen ja semmoinen muinainen keksintö kuin rajavalvonta. Sanotaan, että olipa kerran valtio, jolla ei ollut rajoja, ja sen pituinen se.