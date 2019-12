Rinne vaatii keskustalta selkeää kantaa asemastaan: "Oman oikeusturvani takia haluan saada vastauksen kyllä tai ei"

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ei hevillä luovu asemastaan, vaikka hänen tilanteensa näytti maanantaina tukalalta. Rinne sanoi maanantai-iltana kolmatta tuntia kestäneen SDP:n puoluehallituksen kokouksen jälkeen, että haluaa keskustalta tiistaina selvän vastauksen siitä, onko heillä valmiuksia jatkaa hallitusyhteistyötä pääministerin kanssa vai ei.

Rinne haluaa kuulla myös perustelut.

– Jos minun viestintääni on sanottu epäselväksi, epäselvää on myös keskustan viestintä, Rinne sanoi myöhään illalla medialle SDP:n puoluetoimiston edessä.

Hän ei sanojensa mukaan tiedä, mitä keskusta tarkoittaa ja haluaa.

– Oman oikeusturvani takia haluan saada vastauksen kyllä tai ei, ja mitkä ovat ne perustelut, eli minulla on oikeus saada selkeät perusteet. Tästä asiasta tullaan keskustelemaan ja minä teen tarvittavat johtopäätökset.

Keskustan puoluehallitus ilmoitti aiemmin illalla luottamuksensa Rinteeseen horjuneen. Hallituskumppani kehotti SDP:tä vetämään tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei suoraan vastannut kysymykseen, vaatiiko keskusta Rinteen eroa.

SDP:n puoluehallituksella täysi luottamus

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan SDP:n puoluehallituksella on täysi luottamus puolueen puheenjohtajaan, pääministeri Rinteeseen.

Puoluehallitus kävi Rönnholmin mukaan keskustelun tilanteeseen johtaneesta tapahtumakulusta ja seuraavista askeleista.

Brysselissä EU:n liikenneministerien kokousta maanantaina johtanut Sanna Marin (sd.) poistui vetämänsä tiedotustilaisuuden jälkeen nopeasti vastaamatta kysymyksiin. SDP:n puoluehallituksen kokous oli päättynyt hetkeä ennen tiedotustilaisuuden alkua. Varapuheenjohtaja Marinia on pidetty yhtenä vahvimmista ehdokkaista pääministeriksi, jos Rinne eroaa.

Posti-selvitykset eivät riittäviä keskustalle

Hallituskumppani keskustan epäily kumpuaa voimakkaasti kuohuneesta Posti -kiistasta, jossa on edelleen avoimia kysymyksiä. Keskustan mielestä viikonloppuna Rinteeltä saadut selvitykset eivät ole riittäviä.

Kulmuni sanoi maanantaina iltapäivällä keskustan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen, että keskusta on tyytyväinen hallituspohjaan, mutta puolueessa on "henkilöön liittyvää epäluottamusta".

Samansuuntainen viesti toistui myöhemmin illalla puoluehallituksen kokouksen jälkeen.

– Meidän luottamus on horjunut hallituksen toimintakykyyn ja toivotaan, että sosiaalidemokraatit nyt palauttaisivat sen, Kulmuni muotoili.

Kulmuni ei ottanut kantaa siihen, mitä keskusta tekee, jos Rinne jatkaa pääministerinä. Eduskunnan on määrä äänestää hallituksen luottamuksesta keskiviikkona, sillä oppositio on tehnyt Posti-sotkusta välikysymyksen. Muilta hallituspuolueilta Rinne on saanut tukea.

Tiistaina on vuorossa keskustelu välikysymyksestä, ja siinä hallituksen olisi tarkoitus vastata oppositiolle.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari ei maanantaina alkuillasta uskonut, että kriittisten kommenttiensa jälkeen keskusta antaa Rinteen jatkaa pääministerinä.

Hän uskoi, että Rinne eroaa ennen tiistaista välikysymyskeskustelua. Välikysymyksellä oppositio pyrkii kaatamaan koko hallituksen.